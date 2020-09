Polizei entdeckt durch Zufall Cannabis-Plantage in Bergedorf

Bergedorf. Aufgrund eines unbezahlten Strafzettels über lediglich 35 Euro ist die Polizei am Dienstagnachmittag zwei Männern auf die Schliche gekommen, die im Verdacht stehen, in einer Wohnung am Brookdeich in Bergedorf eine professionelle Marihuana-Plantage zu betreiben. Dort fanden die Beamten über 100 Marihuanapflanzen.

Besonders blöd lief es dafür offenbar für den Wohnungsmieter, einen 42-jährigen Polen: Er hatte sich eine Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr geleistet und die dafür fällige Geldstrafe bislang nicht bezahlt. Nun standen die Beamten am Dienstag um 16 Uhr vor seiner Haustür und wollten den Haftbefehl gegen ihn vollstrecken. Nachdem der Mann die Tür geöffnet hatte, nahmen die Polizisten sofort starken Marihuanageruch aus seinen Räumen wahr. Zudem polterte in der Wohnung offenbar eine zweite Person herum.

Mehr als 100 Cannabis-Pflanzen in Bergedorfer Wohnung

Tatsächlich wurde ein weiterer Mann (54) aus Billstedt angetroffen – doch nicht nur das: Im Schlafzimmer war neben dem Bett ein Growzelt, eine Anlage zum ganzjährigen und witterungsunabhängigen Kultivieren von Pflanzen, mit 36 Marihuanapflanzen aufgestellt worden. Darüber hinaus fand die Polizei in einem anderen Zimmer hochwertiges Equipment für den „Grasanbau“. Hier wurden weitere 105 Cannabispflanzen unter einem Zelt mit Speziallampen und einer Bewässerungsanlage herangezüchtet.

Nach Erkenntnissen der Polizei sollen beide Männer die Anlage in der Wohnung betrieben haben, sie wurden am Dienstagnachmittag vorläufig festgenommen. Während der 54-Jährige mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist, sitzt sein Kompagnon in Untersuchungshaft: Er konnte aufgrund des Vergehens im Straßenverkehr die Geldstrafe über 35 Euro nicht bezahlen, der Haftbefehl wurde vollstreckt.

Neben dem Bett sprießt Marihuana in voller Pracht

Die Fahnder beschlagnahmten außerdem drei Behälter mit halluzinogenen Pilzen und weitere Marihuanasamen in der Wohnung am Brookdeich. Die Wohnung des Billstedters wurde ebenfalls durchsucht, allerdings ohne weiteres belastendes Material zu finden. Das Rauschgiftdezernat LKA 68 ermittelt weiter.