Nachbarschaft aus der Spraydose

Bergedorf. Eines der Motive zeigt den schwarzen Kater Rico, der im ganzen Quartier, besonders aber bei den Menschen in der Soltaustraße bekannt ist. Er sitzt nämlich leidenschaftlich gern auf Autodächern und ist dann immer schon von weitem zu sehen. Nun hat der Graffiti-Künstler Vincent Schulze mit seinen Spraydosen Kater und Auto verewigt. Ein anderes Motiv – das größte – entführt mit immenser Bildtiefe auf das Straßenfest, das normalerweise jeden Sommer in der Soltaustraße gefeiert wird.

Bezahlung aus den Straßenfest-Erlösen

Aus den Erlösen der vergangenen Straßenfeste bezahlen Nachbarn nun auch die künstlerische Aktion, die in dieser Woche vollendet wird: Graffiti-Sprayer Schulze verziert in diesen Tagen insgesamt fünf Stromkästen in der Soltaustraße – sozusagen das I-Tüpfelchen zur aufwendigen Pflaster- und Bürgersteig-Neugestaltung, die im Sommer 2018 fertig wurde. 1250 Euro stellten die Nachbarn aus den Fest-Erlösen bereit, denselben Betrag legte das Stadtteilbüro Bergedorf-Süd nochmal drauf. Mit diesem Honorar ist Künstler Vincent Schnulze zufrieden, der seine Karriere einst als illegaler Sprayer startete. „Dann wurde ich aber zu oft erwischt und wurde auch irgendwie immer erwachsener, und arbeite seit Jahren nur noch mit legalen Aufträgen. Dienen nicht private Wände, sondern wie in diesem Fall Stromkästen öffentlicher Versorger als Projektionsflächen, lässt er sich die Aufträge zusätzlich von den Netzbetreibern bestätigen. Im Bezirk Bergedorf hat Schulze schon an di 50 Bilder geschaffen, viele davon im Auftrag der Genossenschaft Bergedorf-Bille.

Schon die Auswahl der Motive war eine Kunst

Die Auswahl der Motive, passend zu den unterschiedlichen Größen der Kästen, war laut Initiatorin Nina Stiewink eine aufwendige Prozedur. Bereits Anfang des Jahres entstand die Idee unter den Nachbarn, und zunächst verschafften sie sich per Briefkasten-Wurfsendung ein Meinungsbild aller Nachbarn zu ihrem Vorhaben. „Es gab aber nur einen einzigen Anwohner, der antwortete, er hätte lieber schöne Blumenpflanzungen als bunte Stromkästen“, berichtet Nina Stiewink. „Alle anderen haben unserer Idee zugestimmt.“

Spende an die UKE-Kinderstation

Die Motive sollten dann das Leben und die Umgebung der Menschen in der Straße abbilden und wurden mehrfach unter den Nachbarn und mit dem Künstler diskutiert. neben Kater Rico und dem Straßenfest zeigen sie die Fassaden der Häuser in der Soltaustraße 29-33, eine Landschaft in den Vier- und Marschlanden und einen Teddybären aus der Kinderstation des Universitätskrankenhauses Eppendorf. In dem Haus direkt dahinter wohnen nämlich Mitglieder des Freundeskreises dieser Kinderstation. Sie können sich zusätzlich über eine Spende über 500 Euro freuen – ebenfalls aus dem Straßenfesterlös.