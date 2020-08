Bangen um das Bergedorfer Stadtfest 2021

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Bergedorf. Alle wünschen sich im Sommer 2021 ein Bergedorfer Stadtfest. „Aber es gibt viele Fragezeichen“, sagt Wilfried Thal, Geschäftsführer des Veranstalters WAGS Hamburg Events. Dreimal hat die WAGS, eine Organisation der Hamburger Schausteller und Marktbeschicker, das Bergedorfer Stadtfest bereits auf die Beine gestellt. Nach eigenen Angaben hat die GmbH alle Feste mit einem Defizit abgeschlossen. Jetzt kommt die Corona-Pandemie hinzu.

„Wir müssten in den Nebel hinein planen“, sagt Thal. Die Hygieneauflagen sind ebenso unklar wie die Zahl der ausländischen Gäste, die durch das Fest der Nationen kommen könnten. „Grundsätzlich rechnen wir mit weniger Umsätzen“, sagt Thal. Die eingeräumte Option, erneut als Veranstalter des Stadtfestes aufzutreten, werde „sehr kritisch“ gesehen, dazu gebe es „intern viel Gegenwind“. Ein erstes Gespräch mit dem Bezirksamt hat es gegeben. Thal: „Wir erwarten, dass der Bezirk einspringt.“

Bezirksamt soll auf Gebühren verzichten

Das Thema sei „sehr sensibel“, sagt Rathaussprecher Dr. Sebastian Kloth, spricht aber von einem vertrauensvollen Dialog, „damit es ein Stadtfest geben kann“. Nun müsse zunächst der Veranstalter seine Rahmenbedingungen nennen.

Klartext redet Mitorganisator Thomas Kock, der Kosten zwischen 200.000 und 250.000 Euro kalkuliert: „Das Bezirksamt hat das Fest einst abgegeben, weil es rote Zahlen schrieb. Jetzt aber werden fünfstellige Gebühren eingenommen. Dafür könnte die Stadt wenigstens die aufwendigen Absperrmaßnahmen übernehmen“, sagt Kock.

Stadtfest beste Standortwerbung für Bergedorf

Es sei immerhin das größte Stadtfest in ganz Hamburg, locke alle zwei Jahre knapp 300.000 Besucher vor die vier großen Bühnen. Allein die NDR-Livesendung sei „beste Standort-Werbung für Bergedorf“ – jedenfalls, so Kock, „besser als 40.000 Euro in die Hamburger Reisemesse zu stecken, damit ein paar Leute mehr Schloss und Sternwarte bewundern“.

Unterstützung aus Politik und Wirtschaft sei gefragt, fordert Kock: „Es würde schon helfen, wenn jedes Mitglied des Wirtschaftsverbands WSB 100 Euro zahlt.“ Und er schlägt vor, zumindest bei den Aktivitäten für Kinder und dem Fest der Nationen – wie auch beim Bergedorfer Kindertag – auf Gebühren zu verzichten: Denn ohne diese Angebote wäre das Stadtfest „eine reine Fress- und Sauf-Veranstaltung. Dafür lohnt es sich nicht zu kämpfen“.

Standgebühren seien bereits „an der Schmerzgrenze“

Natürlich gehe es bei der Ausrichtung des Stadtfestes auch um die Arbeitsplätze für Hamburgs Schausteller, sagt Wilfried Thal. Doch die Standgebühren seien schon an der Schmerzgrenze gewesen, mehr könne den Unternehmen nicht abverlangt werden. Kostensteigerungen wie zuletzt für die Sanitätsversorgung durch das DRK seien nicht wieder leistbar.

Nun also muss mit allen Beteiligten neu verhandelt werden. Im September soll es einen weiteren Gesprächstermin im Rathaus geben.