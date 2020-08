Drei Neubauten: Günstiger Wohnraum für junge Menschen

Bergedorf-West. Das gut sechs Millionen Euro teure Bauprojekt am Oberen Landweg 4 will drei sozial schwache Gruppen mit preisgünstigem Wohnraum versorgen: Kinder, junge Erwachsene und Studenten, insgesamt 58 junge Menschen, finden auf dem 3300 Quadratmeter großen Grundstück in drei Häusern Platz.

Wo derzeit noch Baustelle ist, dürfen mit Start zum Wintersemester im Oktober 28 Studenten einziehen. „Wer an der HAW in Lohbrügge studiert, wird auf jeden Fall bevorzugt“, kündigt Konrad Grevenkamp an, Geschäftsführer der Impuls 21 Projektgesellschaft. Wer mag, bewirbt sich also für eine Wohngemeinschaft oder eine Ein-Zimmer-Wohnung. Die Preise liegen bei 12 Euro pro Quadratmeter.

Vermittlung durch die Lawaetz-Stiftung

Das mittlere Haus ist bereits bezogen. „Auf Vermittlung der Lawaetz-Stiftung sind 19 junge Leute eingezogen“, berichtet Grevenkamp – und entspricht damit einem Wunsch der Hamburger Sozialbehörde: Dringend wird Wohnraum gesucht für junge Erwachsene, die den betreuten Jugendwohnungen entwachsen sind. Sie dürfen sich nun auf jeweils 35 Quadratmetern in Bergedorf-West wohlfühlen.

Rund um die Uhr betreut

Eine 24-Stunden-Betreuung durch Erzieher und Sozialpädagogen brauchen indes die elf Kinder und Jugendlichen, die am 24. August das dritte Haus beziehen, dessen Eingang zum Ladenbeker Furtweg liegt. Sechs Mädchen und drei Jungen teilen sich die vier Wohnungen auf (zwei Plätze sind noch frei) und gewöhnen sich an die neue Umgebung.

„Sie kommen aus einem betreuten Haus mit Garten in Dassendorf, wo jeder Bäcker und Kaufmann sie kannte. Jetzt müssen neue Netzwerke geschaffen werden“, sagt Samiah Sbeih, die beim Hamburger Landesbetrieb Erziehung und Beratung (LEB) die Jugendhilfeabteilung Ost leitet.

Selbständigkeit trainieren

Sie alle kamen in ihren Familien nicht zurecht, sind über Jugendämter vermittelt oder vom Kinder- und Jugendnotdienst in Obhut genommen worden. Das jüngste Mädchen ist neun Jahre alt, die Älteste macht nach dem Abitur gerade ihren Führerschein. Manche werden die Schule wechseln, andere fahren weiterhin täglich zur Ausbildung nach Mölln.

„Es hängt vom Entwicklungsstand des Kindes ab“, sagt Samiah Sbeih und verweist auf die beiden Apartments unterm Dach: „Da kann die Selbständigkeit geübt werden. Schließlich muss man kochen und mit Geld umgehen können, auch Ämter besuchen und zuverlässig sein.“

Anfragen aus dem Jugendamt

Auf das „richtige Leben“ will der LEB die Jugendlichen vorbereiten und bietet nun 33 stationäre Plätze in Bergedorf: Je elf Mädchen werden noch im „Bunten Haus“ und im „Homehaus“ am Ladenbeker Furtweg pädagogisch betreut. Die Nachfrage bleibt hoch, so Samiah Sbeih: „Wir haben viele Anfragen, auch aus dem Bergedorfer Jugendamt.“