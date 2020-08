Gefesselter und verletzter Mann auf Fußweg entdeckt

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Lohbrügge. Mysteriöser Kriminalfall gestern in Lohbrügge: Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes entdeckte gegen 17 Uhr auf einem Fußweg Am Beckerkamp einen gefesselten, verletzten Mann. Die Hände des Opfers waren mit Paketband ans jeweils gegenüberliegende Knie gebunden. Der Mann hatte Schnittwunden an den Armen und Würgemale am Hals und war auf ein blutiges Kissen gebettet. Er wurde ins Unfallkrankenhaus Boberg gebracht, über seinen Zustand wurde gestern nichts bekannt.

Nach Informationen der bz soll es sich bei dem Opfer um einen 36-Jährigen aus Georgien handeln, der sich zuletzt illegal in Deutschland aufhielt und abgeschoben werden sollte. Verwandte von ihm sollen in den Häusern Am Beckerkamp wohnen. Auch eine Blutspur führte zu dem Haus. Was dem 36-Jährigen genau widerfuhr, ist bisher jedoch völlig unklar. Der Mann soll aber alkoholisiert öfter die Hausgemeinschaft gestört haben.

Der Fußweg an den Häusern wird derzeit wegen einer Baustelle kaum genutzt. Deshalb ist unklar, wie lange der Mann dort lag. Der Sicherheitsdienst, der ihn fand, patrouilliert dort, da es nahe der Wohnanlage wohl Probleme mit Drogendealern gegeben hatte.