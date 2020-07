Audifahrer (19) erfasst zwölfjährigen Radler und flüchtet

Bergedorf. Ein Audifahrer hat Dienstag in Bergedorf ein Kind angefahren und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Der mutmaßliche Fahrer ist später jedoch gestellt worden.

Der Audi fuhr um kurz vor 15 Uhr auf der Bergedorfer Straße in derselben Richtung wie der junge Radfahrer, ein zwölfjähriger Junge auf seinem Mountainbike. Beim Rechtsabbiegen in die Vierlandenstraße schnitt der Wagen den Radfahrer, erwischte das Hinterrad des Mountainbikes. Der Zwölfjährige stürzte und zog sich Prellungen an Gesäß und Hüfte zu. Der Audifahrer habe kurz gestoppt, sei dann aber weitergefahren, meldeten Zeugen, die sich jedoch das Kennzeichen notiert hatten.

Audifahrer hat einen Führerschein auf Probe

Wenig später konnte der Fahrer (19) in seiner Wohnung in Neuallermöhe angetroffen werden. Er hat einen Führerschein auf Probe. Dieser gilt zwei Jahre – schwerwiegende Verstöße haben dann härtere Konsequenzen, etwa ein verpflichtendes Aufbauseminar.