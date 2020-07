Anhänger mit Heuballen in Flammen – Strommast gebrochen

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Hamburg-Kirchwerder. In Hamburg-Kirchwerder hat ein Anhänger, der mit Heuballen beladen war, am Dienstagvormittag Feuer gefangen. „Das Gespann brennt in ganzer Ausdehnung“, sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger. Zudem sind ein Strommast samt Stromleitung beschädigt. Vermutlich hat der Treckerfahrer den Mast gerammt. Einige wenige Haushalte waren von einem Stromausfall betroffen.

Die Feuerwehr Hamburg wurde um 9.55 Uhr zum Kirchwerder Mühlendamm alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten den in Flammen stehenden Anhänger mit der leicht entzündlichen Ladung mit Wasser aus dem nahe gelegenen Gose-Elbe-Graben. Wegen des gebrochenen Strommastes war auch Stromnetz Hamburg vor Ort.

Heuballen in Hamburg-Kirchwerder in Flammen

„Vier Haushalte sind momentan ohne Strom“, sagte Anette Polkehn-Appel, Sprecherin von Stromnetz Hamburg am Vormittag. „Die Kollegen werden sich jedoch als Erstes darum kümmern, dass diese so schnell wie möglich wieder an das Netz angeschlossen werden.“

Wie es zu dem Feuer sowie dem Bruch des Strommastes kommen konnte, ist noch unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.