Bergedorfer Straße/Am Brink: Baustart weiterhin unklar

Bergedorf. Ein netter Plausch beim geselligen Feierabend-Bier und frische Infos aus der Nachbarschaft – das waren die Menschen in Bergedorf-Süd seit 1997 gewohnt. Sie liebten „Andis Welt“ Am Brink. Umso entsetzter ihre Reaktion, als der Kiosk-Pächter die Kündigung erhielt: „Holz statt Glas und Beton“ stand noch am 1. Mai 2018 über der roten Hütte, als Stammkunden ein Abschiedsfest organisierten. „Naschi-Tüten statt hoher Mieten“ und „Bergedorf-Süd gegen das Kiosk-Sterben“, hatten sie auf Plakate geschrieben. Nur eine Woche später war alles platt, türmten sich an der Ecke zur Bergedorfer Straße nur noch Schuttberge. Die sind inzwischen abgeräumt, übrig blieb bloß eine große Baulücke: Eigentümerin Kerstin Koch will hier zwei neue Häuser bauen, aber seit zwei Jahren liegt die Fläche brach.

Baustart weiterhin unklar

Ärger gab es von nebenan. Denn der Eigentümer des Hauses, in dem unten das griechische Restaurant ist, sorgte sich um eine Verschattung. „Da gab es wahrscheinlich einen zivilrechtlichen Streit. Aber unsere Baugenehmigung liegt seit Ende 2018 vor. Wenn der Nachbar nun seinen Widerspruch zurückgezogen hat, könnte gebaut werden“, stellt Bergedorfs Baudezernent Uwe Czaplenski klar. Allerdings müsste die Genehmigung verlängert werden, wenn nicht bis Jahresende der Baustart erfolgt.

Erst Umzug am den Schilfpark

„Die Streiterei ist beendet, aber wir wissen noch nicht, wann genau wir im nächsten Jahr anfangen können. Wir müssen erst noch einen Bauträger finden“, begründet Eigentümerin Kerstin Koch den verzögerten Baustart. Ihre Pläne hätten sich nicht verändert, „auch die Höhe bleibt“. Aber zunächst sei man mit einer anderen Baustelle beschäftigt: Die Zentrale der Gebäudereinigung Koch, die im August mit 160 Mitarbeitern ihr 25-jähriges Bestehen feiert, will in das Neubaugebiet am Schilfpark umziehen.

Kein Glück für Andreas Wegener

Zeitschriften, Eis, Bier und Süßigkeiten – in „Andis Welt“ war vieles zu haben, inklusive der stets freundlichen Worte von Andreas Wegener.

Foto: heyen

Und was macht inzwischen der ehemalige Kiosk-Betreiber Andreas Wegener? „Ich hatte einen Job als Servicekraft im Bethesda-Krankenhaus gefunden. Doch nach drei Wochen fuhr mich eine Autofahrerin um. Ich bin mit dem Fahrrad so blöd gefallen, dass mein Knie gebrochen war“, erzählt der 63-Jährige. Eineinhalb Jahre habe er damit herumhantiert, dazu seien psychische Störungen gekommen: „Ich konnte mit der Sache nicht umgehen.“ Und zu allem Überfluss musste auch noch der von Viren befallene Herzschrittmacher ausgetauscht werden.

Noch oft aber denkt der Lohbrügger an „Andis Welt“, nur allzu gern hätte er seinen Kiosk weitergeführt. „Es ist traurig. Und einfach ärgerlich für die Bergedorf-Südler.“