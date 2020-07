Bergedorfs Handwerk will aufs Boberger Klinik-Gelände

Bergedorf. Die Handwerkerschaft von Bergedorf fordert hier die Errichtung eines Gewerbehofs für Handwerksbetriebe in bemerkenswerter Größe. Dies kam jetzt bei einem lokalpolitischen Positionsaustausch zwischen Vertretern des Handwerks und der Bergedorfer Koalition im Hause der Glaserei Sommer auf den Tisch.

Lokstedter „Meistermeile“ ist Vorbild

„Vorbild für ein solches Bauvorhaben könnte die 2019 eröffnete ,Meistermeile’ in Hamburgs Stadtteil Lokstedt sein“, erläuterte Bezirkshandwerksmeister Christian Hamburg gegenüber Frauke Rüssau (Grüne), Andreas Tilsner (SPD) und Karsten Schütt (FDP). Dort hat die Stadt Hamburg mit ihrer städtischen Sprinkenhof AG einen Gewerbehof für rund 100 kleine und mittlere Handwerksbetriebe geschaffen.

„Was nützen Wohnungen ohne Handwerker?“

„Wenn die Klinik an der Autobahnauffahrt Bergedorf einen Standort ansteuert, der optional auch für Bergedorfer Handwerksbetriebe mit erweitertem Flächenbedarf infrage käme, ist es doch nur folgerichtig, wenn wir unser Augenmerk auf das jetzige Grundstück der Klinik richten“, erklärt Christian Hamburg auf Nachfrage der Redaktion. Dem Bezirkshandwerksmeister ist zwar durchaus bewusst, dass es sich bei der Boberger Fläche in Hanglage um ein Sahnestückchen auch für den Wohnungsbau handeln könnte: „Es nützt doch aber nichts, überall in Bergedorf Wohnungen zu bauen, wenn es dann bald keine Handwerksbetriebe mehr gibt, die all diese Gebäude in Schuss halten“, argumentiert Christian Hamburg.

Vier Etagen gegen die Raumnot

Der besondere Charme des „Meistermeile“-Konzeptes liege in der platzsparenden Mehrgeschossigkeit der Anlage und den flexiblen Grundrissen mit verschiebbaren Wänden. „Damit wäre der Not an Gewerbeflächen im Bezirk begegnet und gleichzeitig die Vorgabe der Politik erfüllt, südlich der A 25 kein neues Gewerbe auszuweisen.“

Vorn das Gewerbe, hinten Wohnen mit Aussicht

Für Gastgeber und Bezirkshandwerksvize Karsten Sommer lassen sich Wohnungsbau und Gewerbehof auf der Boberger Klinikfläche durchaus vereinbaren: „Wir bräuchten für das Gewerbe doch nur den nördlichen Streifen direkt an der B 5, wo ohnehin keiner wohnen will. Unser vierstöckiger Block könnte dann gleich als Lärmschutz für eine südlich anschließende Wohnbebauung dienen, die nach hinten in die Boberger Niederung ausgerichtet ist.“ In einem zweiten Treffen mit den Bergedorfer Koalitionären am 26. August soll das Thema vertieft werden.

Vorbild ist die "Meistermeile" in Lokstedt

Für das vom Bergedorfer Handwerk vorgeschlagene Firmenzentrum soll die im Jahr 2019 fertiggestellte „Meistermeile“ im Hamburger Stadtteil Lokstedt als Orientierung dienen. Dort ist Norddeutschlands erstes innerstädtisches Zentrum für Handwerk auf mehreren Etagen entstanden. Die Freie und Hansestadt Hamburg bietet hier für rund 100 kleine und mittlere Handwerks- und Produktionsbetriebe Gewerbeflächen zu fairen Mietpreisen an. Das Projekt wurde aufgrund einer Vereinbarung im „Masterplan Handwerk“ zwischen Hamburger Senat und der Handwerkskammer mit Mitteln der Hamburgischen Bürgerschaft realisiert. Es basiert auf einem erfolgreichen Referenzbauwerk aus München.

Mehr als 60 Prozent der Flächen auf vier Etagen sind dort jetzt vermietet, der Rest ist jeweils zur Hälfte reserviert oder frei. Große Lastenaufzüge, Schalldämmung und verstärkte Geschossdecken ermöglichen Produktion auf mehreren Etagen. Die knappe innerstädtische Gewerbefläche wird optimal genutzt – und Kunden, Mitarbeiter und Zulieferer profitieren von kurzen Wegen.

Vermietet werden Einheiten zwischen etwa 50 und 500 Quadratmetern an kleine und mittlere Handwerks- und Produktionsbetriebe – vom Apparatebauer bis zum Zimmermann. Vorteil für die Kunden: Der Mieter-Mix bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen unter einem Dach. Trotz der massiv-stabilen Bauweise können Wände versetzt werden, je nach Verfügbarkeit können die Mieteinheiten daher später individuell erweitert werden.

Es gibt sogar schon einen Verein Meistermeile e.V.

Toiletten können den Mietparzellen zugeordnet oder gemeinsam von mehreren Mietern genutzt werden. Die Abfallentsorgung wird zentral organisiert und gemeinschaftlich genutzt. Neben dem Kellergeschoss mit Lagerflächen und Technikräumen steht eine Tiefgarage mit 116 Stellplätzen zur Verfügung. Weitere 81 Pkw-Stellplätze für Mieter und Besucher gibt es im Hof. Parkplätze, Lieferzone und Gebäudezugänge liegen im östlichen Bereich des Grundstücks – so wird das westlich angrenzende Wohngebiet vor Lärm geschützt. Das Dach ist intensiv begrünt und verbessert so das städtische Klima.

17 Betriebe in der „Meistermeile“ haben einen Verein gegründet: Meistermeile e.V. will den Austausch der Betriebe untereinander fördern, gemeinsam Marketing betreiben, den Handwerkerhof zum Beispiel durch Veranstaltungen bekannter machen und die Interessen der Mieterschaft gegenüber der Vermieterin gebündelt vertreten. Aileen Herpell von „Aimotion“ und Andreas Steinmetz von „ElektroHamburg“ sind die Vorsitzenden.