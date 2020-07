Vierländer Fahrerin prallt beim Abbiegen in Gegenverkehr

Bergedorf. Unfall am Freitagnachmittag an der Autobahnanschlussstelle Bergedorf: Eine Frau aus den Vierlanden war mit zwei Kindern in ihrem Smart unterwegs, wollte nach links auf die Autobahn 25 Richtung Hamburg einbiegen. Dabei übersah sie auf der Gegenspur einen VW Golf aus Richtung Bergedorf, der sich laut Zeugenaussagen gerade aus dem zähen Verkehrsfluss seiner rechten Spur gelöst hatte und auf der linken Spur an der Autoschlange vorbeizog. Beim Zusammenprall erlitt die Fahrerin des Golfs Arm- und Handbrüche. Sie wurde vom Team eines Rettungswagens erstversorgt und dann ins Bethesda Krankenhaus gefahren. Eines der Kinder klagte über Bauchschmerzen, die wohl beim Aufprall durch den Gurt verursacht wurden. Der Curslacker Neue Deich Richtung Landgebiet war 40 Minuten gesperrt.

( tv )