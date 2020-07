Lohbrügger erforscht psychische Folgen von Corona

Bergedorf. Jeder kann mitmachen – und sollte es auch, um herauszufinden, wie sich der Umgang mit dem Coronavirus auf unsere Seele auswirkt. Mehr Suizide befürchtet Prof. Dr. Christoph Correll, zudem einen Anstieg an Depressionen und Suchterkrankungen.

Der 54-Jährige, der in Bergedorf als Sohn des ehemaligen Lohbrügger CDU-Chefs und Bezirksabgeordneten Lenhard Correll aufwuchs und sein Abitur am Gymnasium Bornbrook ablegte, hat die weltweit bisher größte Online-Umfrage gestartet, um die Folgen der Pandemie im Allgemeinen und des Lockdowns im Speziellen für Körper und Psyche aufzuzeigen. An der Berliner Charité sorgt sich der

Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kinder- und Jugendalters

um eine neue Pandemie-Welle, die unser aller Gemüt ins Wanken bringen kann.

Zahl der Herzinfarkte steigen, fürchtet Correll

Kranke besuchten seltener ihre Arztpraxen, ließen sich folglich weniger für sie hilfreiche Medikamente verschreiben. So könnte nicht nur die Zahl der Herzinfarkte steigen, fürchtet Christoph Correll, „auch Hoffnungslosigkeit und Ängste kommen jetzt zum Ausbruch. Zudem wird es während der Krise zu mehr häuslicher Gewalt kommen, sexuellem Missbrauch und einem verstärktem Alkoholkonsum.“

Mehr als 100.000 Teilnehmer in 134 Ländern auf allen sechs bewohnten Kontinenten der Erde sind angestrebt, um herauszufinden, was jedem einzelnen Menschen zu mehr Resilienz verhelfen kann, also zu mehr individueller psychischer Widerstandsfähigkeit. Wer unter https://www.coh-fit.com/ bei der Studie mitmacht, kann aus 29 Sprachen auswählen. Gefragt sind sowohl Erwachsene, Jugendliche als auch Kinder zwischen sechs und 13 Jahren, sofern deren Eltern einwilligen.

Mediziner arbeitet mit mehr als 200 Wissenschaftlern zusammen

Bereits über 68.000 Fragebögen wurden in den letzten drei Monaten schon anonym ausgefüllt. „Einige Länder wie Kanada, USA, Chile, Indien, Großbritannien, Spanien und China hinken noch hinterher, weil die Studie erst von der Ethik-Kommission bewilligt werden muss“, so der Mediziner, der mit mehr als 200 Wissenschaftlern aus gut 40 Ländern am Coh-Fit Projekt zusammenarbeitet.

Stolz auf die Karriere des Sohns: Lenhard Correll, ehemaliger CDU-Chef in Lohbrügge, dessen Ähnlichkeit nicht zu übersehen ist.

Seit Mitte Mai stammen bereits 5034 Antworten aus Deutschland, zu 69 Prozent zumeist von Frauen. Beteiligt haben sich zu 25 Prozent Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, zudem Menschen mit vorbestehenden Erkrankungen, die sich während und nach der Pan­demie verschlechtern könnten:

„27 Prozent der Teilnehmer gaben an, eine psychische und 64 Prozent eine körperliche Vorerkrankung zu haben“, so der Studienleiter. Belastbare Aussagen zur psychischen Belastung durch die Corona-Einschränkungen seien derzeit noch nicht zu treffen, erste Analysen der bisher erhobenen Daten sind aber geplant. Dennoch ist es wichtig, dass mehr Personen an der Coh-Fit Studie teilnehmen, um hinterher konkrete Aussagen treffen und mit der wechselnden Stärke der Pandemie sowie den damit verbundenen Restriktionen in Relation setzen zu können. Schließlich geht es darum, die Bevölkerung noch während dieser und natürlich aller möglichen anderen Pandemien gezielter zu unterstützen.

Geplant sind zwei weitere Erhebungszeiträume

Er sei gespannt auf den längerfristigen Verlauf, sagt Correll: Zwei weitere Erhebungszeiträume sind geplant für sechs und zwölf Monate nach dem durch die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärten offiziellen Ende der Pandemie .

Durch Spenden und Drittmittelanträge soll die Studie finanziert werden. Über einen Förderantrag bei der Europäischen Kommission über sieben Millionen Euro wird im August entschieden. „Mit dem Geld könnten wir zusätzlich eine App für die Erfassung installieren, die Daten anschließend mit ökonomischen Informationen und Umweltdaten verbinden. So lassen sich politische Entscheidungen während dieser Pandemie überdenken, die Ergebnisse auf künftige Krisensituationen anwenden, um das Wohl­befinden der Bevölkerung zu verbessern.“

Beruflicher Lebenslauf: Christoph Correll (54) studierte Medizin in Berlin und im schottischen Dundee. Anschließend forschte er zwei Jahrzehnte lang in den USA, vorwiegend am Zucker Hillside Hospital im US-Bundesstaat New York, wo er noch heute als Professor für Psychiatrie und Molekularmedizin lehrt. Bislang publizierte Correll mehr als 600 wissenschaftliche Arbeiten, erhielt über 40 internationale Auszeichnungen für seine Arbeit. Der Schwerpunkt der Forschung und Lehre des gebürtigen Bergedorfers liegt auf der Charakterisierung, der Prävention und der psychopharmakologischen Behandlung von Patienten mit schweren psychischen Störungen. Seit 2014 ist er jährlich als einer der 100 wichtigsten Wissenschaftler weltweit im Bereich der Psychiatrie gelistet. Vor drei Jahren wurde Correll als Universitätsprofessor an die Berliner Charité berufen.