Mutmaßlicher Drogendealer in Bergedorf festgenommen

Bergedorf. Ermittler des Hamburger Drogendezernates haben am Donnerstagmorgen, 9. Juli, um 9.45 Uhr in der Klaus-Schaumann-Straße in Bergedorf einen 17 Jahre alten Mann festgenommen, der möglicherweise mit Drogen dealen soll. Das teilte die Polizei Hamburg am heutigen Freitag mit.

Der Durchsuchungsbeschluss, den die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht Hamburg erwirkt hatte, richtete sich gegen einen 17-jährigen Deutschen. Er steht in Verdacht mit Betäubungsmitteln zu handeln. Die Hausdurchsuchung am Donnerstagmorgen verlief erfolgreich: Die Beamten fanden im Zimmer des Verdächtigen 200 Gramm Amphetamin, vier Kilogramm Marihuana, zwei Schreckschusswaffen, einen Teleskopschlagstock und ein verbotenes Messer.

Beamten stellten 2300 Euro Dealgeld sicher

Zudem konnten die Beamten 2300 Euro mutmaßliches Dealgeld, eine Geldzählmaschine und Utensilien sicherstellen, die üblicherweise zum Drogenhandel genutzt werden. Darunter war auch eine Feinwaage und szenentypische Verpackungsmaterialien. Der 17-jährige Verdächtige wurde nach der Hausdurchsuchung auf dem Präsidium befragt, musste aber mangels Haftgründen von der Polizei entlassen werden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.