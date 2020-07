Karstadt Bergedorf: Aus ist beschlossene Sache

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Vor einer Woche noch haben sie sich mit Trommeln und dem Schlachtruf „Wir sind gekommen, um zu bleiben“ Mut gemacht. Nun die Hiobsbotschaft: Die erhoffte Verlängerung und gar die Aufgabe der Schließungspläne wird es nicht geben. In beiden Karstadt-Häusern gehen am 31. Oktober endgültig die Lichter aus.

So steht es in einer internen Information der Leitung des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof. Darin wird angekündigt, dass es bei der geplanten Schließung von bundesweit 56 Kaufhäusern bleibt. Zu den sechs Standorten, die vergangenen Freitag von dieser Liste gestrichen wurden, sollen keine weiteren stoßen. Offenbar waren die Gespräche über Mietminderungen erfolglos.

Lesen Sie auch:

Kundgebung für Karstadt: „Wir sind gekommen, um zu bleiben

Karstadt Bergedorf: Kündigungen gehen bald raus

Gerhard Stachan (58), Betriebsratsvorsitzender von Karstadt Bergedorf.

Foto: Ulf-Peter Busse

„Das ist der zweite Tiefschlag seit dem Bekanntwerden der Schließungspläne am 19. Juli. Sowas nach drei Wochen intensivem Kampf. Ich fühle mich einfach nur ausgepowert und urlaubsreif“, sagte Bergedorfs Betriebsratschef Gerhard Stachan am Donnerstagabend, nachdem er die Mitarbeiter informiert hatte. „Damit werden wir wohl bald alle unsere Kündigungen in den Händen halten. Das ist einfach nur traurig.“

In Hamburg sind neben Bergedorfs Karstadt-Häusern auch die Filiale im Quarree in Wandsbek sowie die beiden Kaufhof-Häuser an der Mönckebergstraße und im Alstertal Einkaufszentrum betroffen. Es droht die Entlassung von insgesamt 450 Beschäftigen, 60 davon in Bergedorf. Die Zukunft der beiden Karstadt-Sports-Filialen an der Mönckebergstraße und im Harburger Phönix-Center ist weiter offen. Die Schließungen sind Teil eines Sanierungskonzepts für den insolventen Handelsriesen.

Unterschriftensammlung geht trotzdem weiter

Zunächst standen 62 seiner 171 Kaufhäuser auf der Streichliste. Die Mitarbeiter der jetzt noch betroffenen Kaufhäuser können für ein halbes Jahr in eine Transfergesellschaft wechseln. Die Entscheidungsfrist dafür läuft bis kommenden Freitag. Anschließend erwartet Gerhard Stachan die Kündigungsschreiben zum 31. Oktober.

Trotzdem geht die Unterschriftensammlung weiter, bei der sich in den vergangenen zwei Wochen schon fast 7000 Bergedorfer für den Erhalt der beiden Häuser eingetragen haben. Zudem gibt es heute von 12 bis 13 Uhr eine zentrale Protestkundgebung vor Galeria Kaufhof an der Mönckebergstraße.