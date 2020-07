Strecke nach Bergedorf Hier fährt am 18. Juli wieder die S-Bahn

Der Fernbahnverkehr neben der S-Bahnstrecke wird durch die S-Bahn-Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. Er verläuft im Abschnitt Rothenburgsort eingleisig. Am 18. Juli sollen über die beiden sichtbaren provisorischen Brücken dann die ersten S-Bahnen rollen.

Am 18. Juli geht die Bergedorfer S-Bahnstrecke der S 21 und S 2 wieder in Betrieb – über eine neue Behelfsbrücke in Rothenburgsort.