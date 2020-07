Bethesda Krankenhaus: Mehr Geburten im ersten Halbjahr

Bergedorf. Es werden wieder deutlich mehr Babys im Bethesda Krankenhaus geboren. Das zeigt die gerade veröffentlichte Statistik der Hamburger Krankenhäuser. Demnach sind in der Hansestadt im ersten Halbjahr 2020 zwar etwas weniger Kinder auf die Welt gekommen, in Bergedorf dafür neun Prozent mehr, als im Zeitraum von Januar bis Juni 2019.

Konkret sind die Geburten im Bethesda am Glindersweg von 330 auf 360 gestiegen, während in ganz Hamburg 11.995 Kinder das Licht der Welt erblickten. In der ersten Jahreshälfte 2019 waren es in den elf Kliniken der Stadt mit Gynäkologie und dem Geburtshaus Hamburg in Altona zusammen noch 12.167, sodass hamburgweit ein Rückgang von rund 1,4 Prozent zu verzeichnen ist.

Bethesda Krankenhaus wird immer beliebter bei Eltern

„Wir haben den gesteigerten Zuspruch werdender Eltern schon in den Monaten Januar und Februar registriert“, sagt Bethesda-Prokurist Thomas Newe. „Dass anschließend auch die Corona-Pandemie diesen Trend nicht gestoppt hat, freut uns natürlich sehr.“ Als Grund vermutet er die umfangreichen Informationen und Vorträge, die Chefarzt Dr. Martin Neuß ab März auf die Homepage der Klinik gestellt hat. „Die sonst üblichen Info-Abende waren wegen der Corona-Schutzmaßnahmen an keiner Klinik mehr möglich“, sagt Newe. „Wir sind stolz, dass sich viele Bergedorfer für die Klinik vor ihrer Haustür in ihrem Bezirk entschieden haben.“

Mittwoch lagen acht werdende Mütter auf der Geburtsstation

Tatsächlich scheint der Trend auch weiter anzuhalten: Mittwochnachmittag lagen acht junge oder werdende Mütter auf der Geburtsstation. Bleibt der Zuspruch so hoch, wird die Zahl von 722 Geburten aus dem Vorjahr vielleicht sogar übertroffen. Spitzenwert der vergangenen sechs Jahre waren 836 Geburten im Jahr 2014 im Bethesda.

Im ersten Halbjahr 2020 liegt die Asklepios Klinik Altona mit 1664 Geburten auf Platz eins. Es folgen mit jeweils über 1500 Geburten das Albertinen-Krankenhaus, Asklepios Barmbek, Marienkrankenhaus und die Uniklinik Eppendorf.