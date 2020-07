Senioren in Sorge: Weniger Masken in Bus und Bahn

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Die Angst vor einer Ansteckung mit Corona nimmt ab – und damit auch die Bereitschaft, andere durch das Tragen einer Maske zu schützen. „Wer täglich mit Bus und Bahn fährt, kann diesen Trend nicht mehr übersehen. Mir macht das Angst“, sagt Bergedorfs Seniorenbeiratsvorsitzende Karin Rogalski-Beeck (74). „Vor allem junge Leute, aber auch mancher ältere Herr, verzichten auf den Schutz. Damit gefährden sie das Leben von Senioren und Risikopatienten, die auf den öffentlichen Personen-Nahverkehr angewiesen sind.“

Busfahrer werfen unmaskierte Passagiere nicht raus

Ähnliche Erfahrungen macht auch der Bergedorfer Heinz-Erich Harder, der fast täglich den Bus nutzt: „Viele tragen beim Einsteigen zwar die Maske, nehmen sie dann aber ab, schieben sie unters Kinn oder unter die Nase, sobald sie sich hinsetzen“, sagt der 67-Jährige, der als Asthmatiker zur Corona-Risikogruppe gehört. „Ich spreche solche Leute natürlich an. Einsichtig ist kaum einer, viele reagieren aggressiv.“ Selbst wenn er den Busfahrer hinzu rufe, werde immer seltener eingelenkt. „Rauswerfen dürfen die solche Leute scheinbar nicht.“

Bei den VHH darf nur der Prüfdienst durchgreifen

Ein Eindruck, den Christina Sluga, Sprecherin der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), bestätigt: „Unsere Busfahrer weisen auf die Maskenpflicht hin, sollten diese aber nicht sanktionieren.“ Stattdessen setzten die VHH auf regelmäßige Durchsagen und Schilder, die auf die Maskenpflicht hinweisen. „Zusätzlich sind Mitarbeiter unseres Prüfdienstes auf den Linien unterwegs. Sie sind berechtigt, uneinsichtige Fahrgäste auch von der Fahrt auszuschließen.“

Neue Corona-Verordnung ermöglicht Verweigerung der Beförderung

Grundlage dafür ist der zum 1. Juli novellierte Paragraf 12 der Hamburger Corona-Eindämmungsverordnung. Dort steht jetzt, dass uneinsichtigen Fahrgästen die Beförderung verweigert werden kann – trotz entrichtetem Fahrpreis.

S-Bahn beobachtet Bahnsteige durch Live-Kameras

So agiert jetzt auch die S-Bahn: „Wir schauen uns regelmäßig die Live-Bilder unserer Bahnsteig-Kameras an. Sind dort Menschen ohne Maske, wird der Sicherheitsdienst informiert“, sagt ein Bahn-Sprecher. Weil das Nutzen der Kameras in den Zügen so aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, werden hier die Fahrgäste um Mithilfe gebeten: „Verstöße gegen die Makenpflicht können jederzeit über die Gegensprechanlage dem Zugführer gemeldet werden. Der informiert dann die S-Bahn-Wache.“

Senioren wünschen sich Bußgeld

Eine wachsende Masken-Abstinenz haben weder S-Bahn noch VHH bisher registriert, wie es gestern auf Nachfrage hieß. Mehr als 95 Prozent der Fahrgäste hielten sich an die Vorgaben. Heinz-Erich Harders Erfahrungen sind andere. Er fordert regelmäßige Ansagen per Band in Bus und Bahn sowie konsequentes Durchgreifen gegen Ignoranten. „Das Rauswerfen besonders renitenter Fälle wäre ein Anfang. Ein Bußgeld wäre besser“, sagt der Senior. „Kommt das nicht, werde ich wohl wieder auf das Auto umsteigen.“