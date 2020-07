Ein Manager für Bergedorfs City gefordert

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Das drohende Aus für beide Karstadt-Häuser im Sachsentor zum 31. Oktober sorgt für Aufregung hinter den Kulissen: Wo liegt die Zukunft der Bergedorfer City? Braucht es ein professionelles Management? Und wer zahlt? Das sind Fragen, zu denen Bergedorfs Wirtschaftsverband WSB bereits einen Gedankenaustausch im Schloss organisiert hat und die Bürgerschaftspolitiker des Bezirks jetzt an den Senat richten. Belastbare Antworten gibt es in beiden Fällen bisher noch keine.

Neue BID Sachsentor will im September starten

Als erstes aus der Deckung wagt sich nun der Grundeigentümer-Zusammenschluss BID Sachsentor, der seit einem Jahr darauf wartet, dass der Bezirk seinen gut 900.000 Euro schweren Maßnahmen- und Finanzierungskatalog für die kommenden fünf Jahre genehmigt: „Ich hoffe, dass wir im September die Arbeit aufnehmen können“, sagt Initiator Karl-Dieter Broks. „Dann könnten wir gemeinsam mit dem WSB und einem städtisch geförderten Quartiersmanagement die nötige Schlagkraft entwickeln, um Bergedorfs City zukunftsfähig zu machen.“

Workshop mit renommierten Experten für Stadtentwicklung

Basis muss aus seiner Sicht ein Workshop mit international renommierten Fachfirmen für Stadtentwicklung sein, an dem neben allen allen relevanten Bergedorfer Institutionen auch das Bezirksamt teilnimmt. „Das garantiert frische Ideen, die am Ende aber unbedingt dazu führen müssen, dass sich alle auf einen Königsweg einigen. Statt wie bisher nur Luftschlösser zu bauen, muss Bergedorf geschlossen in eine Richtung marschieren. Und wir müssen wissen, was es kostet.“

„Es muss schnellstmöglich losgehen“

Die Finanzierung des Workshops wünscht sich Broks vom Senat, alles weitere sollten sich öffentliche Hand und Bergedorfs Akteure von BID über WSB bis zum Grundeigentümerverein teilen. Wo ein Bergedorfer Citymanager angestellt sein soll, lässt Karl-Dieter Broks offen. „Es muss nur schnellstmöglich losgehen.“

Zukunftsideen der Bergedorfer für ihre City gefragt

Das sieht auch Oliver Kuhlmann so: „Wir dürfen uns nicht im Klein-Klein verstricken“, sagt der Vorsitzende des Grundeigentümervereins. „Allerdings sollten wir zusätzlich die Ideen der Bergedorfer für die Zukunft ihrer City abfragen.“

Bezirksamtsleiter Arne Dornquast hatte bei der Kundgebung der Karstadt-Mitarbeiter am Sonnabend erklärt, dass er vom Karstadt-Vermieter, der 3D Vermögensverwaltung GmbH aus Bad Honnef, Pläne für die Zukunft der Immobilien erwarte. Die Gesellschaft ließ auf Nachfrage unser Zeitung bisher aber nur verlauten, sich „zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern“ zu wollen.

Neues Fördergebiet von Mohnhof bis Lohbrügger Markt

Um Bergedorfs City insgesamt zukunftsfähig zu machen, will Dornquast das ganze Areal vom Mohnhof bis Lohbrügger Markt zum Fördergebiet der Stadtteilentwicklung machen: „Das ist zwar nicht innerhalb weniger Monate umzusetzen. Aber es bietet durch die 50-Prozent-Bezuschussung von Investitionen ein gutes Polster.“ Die Stadtentwicklungsbehörde habe sich zu seiner Anfrage bereits positiv geäußert. „Eine Finanzierung des City-Managers ist darüber bisher zwar nicht vorgesehen. Aber neue Ideen verdienen kreative Lösungen.“