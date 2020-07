Alles neu an der Schule Mendelstraße – bis auf die Turnhalle

Lohbrügge. Zwar haben die Sommerferien gerade erst begonnen, aber 74 Kinder freuen sich schon auf ihren ersten Schultag: Sie wurden in der Grundschule an der Mendelstraße angemeldet, die laut Schulentwicklungsplan künftig vierzügig wird.

Dafür will die Stadt Hamburg kräftig investieren: Rund 17 Millionen Euro sind für mehrere Bauabschnitte eingeplant, die bis ins Jahr 2024 hineinreichen. Bis auf die Sporthalle werden demnach alle alten Schulgebäude abgerissen.

Zwei „Hamburger Klassenhäuser“

„Aktuell befindet sich das Vorhaben in der Phase 0, in der künftige Nutzer beteiligt und in den Planungsprozess integriert werden“, erläutert Claas Ricker. Der Sprecher der Finanzbehörde hat den Zeitplan für die folgenden Schritte im Blick: Im nächsten Jahr steht der Neubau eines „Hamburger Klassenhauses“ an – so nennt sich die Modulbauweise mit flexiblen Grundrissen, die auch großzügige Flure mit Sitzflächen und Staufächern ermöglicht.

Anschließend soll ein neues Mensa- und Verwaltungsgebäude bis voraussichtlich 2023 entstehen. Danach folgt der Bau eines zweiten Hamburger Klassenhauses, für dessen Fertigstellung das Jahr 2024 anvisiert ist.

Alte Turnhalle wird saniert

Die Baumaßnahmen für die derzeit 334 Schüler umfassen auch die Sportanlagen der Grundschule: Bereits im Bau befindet sich die neue Gymnastikhalle mit Außenspielfeld – diese soll noch Ende des Jahres fertiggestellt werden, sagt Ricker: „Die vorhandene Einfeld-Halle stammt von Architekt Paul Seitz und wurde 1967 errichtet. Die Sporthalle befindet sich dank kontinuierlicher Instandhaltung in einem guten Zustand und wird nach Übergabe der neuen Gymnastikhalle saniert und modernisiert.“

Ob für die Bauzeit Ausweichklassenräume benötigt werden, hatte zuletzt Julian Emrich (CDU) in einer Anfrage in der Bezirksversammlung wissen wollen – mit Blick auf Lärm und reichlich Dreck.

Neubau im laufenden Betrieb

Mit normalen, „baubedingten Störungen“ sei natürlich zu rechnen, antwortet die Behörde in Absprache mit Schulbau Hamburg. Doch Ausweich-Klassenräume würden nicht benötigt: Die Schule werde nicht im laufenden Betrieb saniert, sondern Schritt für Schritt neu gebaut.