Kundgebung für Karstadt: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“

Bergedorf. Es wird ernst für die 60 Mitarbeiter der beiden Bergedorfer Karstadt-Häuser: Ab Freitag haben sie eine Woche Zeit, einem Wechsel in die Transfer-Gesellschaft zuzustimmen. „Am 17. Juli werden dann die Kündigungen zugestellt“, erwartet Betriebsratschef Gerhard Stachan.

Sonst könnte der Konzern die wegen des Schutzschirmverfahrens auf drei Monate verkürzte Kündigungsfrist nicht einhalten. „Zwar haben wir noch immer nichts Schriftliches, aber ich fürchte, dass hier in Bergedorf am 31. Oktober wirklich die Lichter ausgehen.“

Karstadt-Trommelgruppe feiert Premiere

Um das doch noch zu verhindern, haben Bergedorfs Karstadtianer zusammen mit Kollegen aller anderen Hamburger Filialen und der Gewerkschaft Ver.di am Sonnabend reichlich Lärm im Sachsentor gemacht: Zwei Stunden dauerte die Kundgebung mit dem Schlachtruf „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, bei der die Karstadt-Trommelgruppe Premiere feierte.

Vor Hunderten Passanten sicherten fünf Bürgerschaftsabgeordnete von SPD, CDU und Linken, diverse Mitglieder der Bezirksversammlung sowie Bergedorfs Bundestagsabgeordneter Metin Hakverdi (SPD) ihre Unterstützung zu.

Senat setzt sich für Verringerung der Mieten ein

„Zusammen mit dem Hamburger Senat wirken wir auf Konzern und Vermieter ein, sich auf reduzierte Mieten zu einigen“, blickt Christel Oldenburg (SPD) auf Filialen in Goslar, Dortmund oder Potsdam, wo das gelang. „Für Bergedorf ist das nicht aussichtslos, aber bisher leider offen, ob es klappt.“

Kollege Dennis Gladiator (CDU) sieht das Potenzial des Sachsentors schlecht gegenüber den Verantwortlichen kommuniziert: „Bergedorf hat 130.000 Einwohner und wächst pro Jahr um gut 2000 Menschen. Karstadt muss erkennen, dass unsere Innenstadt eine gute Zukunftsperspektive hat.“ Damit das in der Essener Konzernzentrale ankommt, fordert Stephan Jersch (Linke) deutliche Signale vom Senat: „Bergedorf braucht dringend einen City-Manager, angestellt bei der Behörde.“

Bezirksamtsleiter warnt vor Plänen zur Umnutzung

Klare Worte auch vonBergedorfs Bezirksamtsleiter Arne Dornquast: „Hier soll ein beliebtes und florierendes Kaufhaus geschlossen werden. Falls die Eigentümer oder Investoren das tun, um die Gebäude alternativ zu nutzen, kann ich nur warnen: Dazu brauchen sie das Bezirksamt. Und mit mir werden sie bei solchen Plänen kein leichtes Spiel haben.“

Unterschriftenlisten an Konzern und Senat

An Rückhalt in der Bevölkerung fehlt es Bergedorfs Karstadt-Häusern nicht: Die seit einer Woche laufende Unterschriften-Sammlung für den Erhalt durchbrach während der Kundgebung die 6000er-Marke. Die Listen werden in den nächsten Tagen an den Konzern und in Kopie an den Hamburger Senat geschickt.

„Aufgeben ist keine Option für uns“, verwies Betriebsratschef Gerhard Stachan in seiner Rede darauf, dass die Karstadt-Mitarbeiter seit 2014 auf Teile ihres Gehalts verzichten, um die Zukunft des Konzerns zu sichern.

90 Prozent der Belegschaft sind Frauen

In Bergedorf tun das vor allem Frauen: 90 Prozent der Belegschaft sind weiblich, darunter viele Teilzeitkräfte. Das Durchschnittsalter liegt bei 47 Jahren, die Betriebszugehörigkeit bei 24 Jahren.