Bille-Wanderweg wird ab August in Teilen gesperrt

Lohbrügge. Es wird eng auf dem beliebten Bille-Wanderweg von Bergedorf in Richtung Hamburg. Ab August will das Bezirksamt die Deckschicht erneuern, weshalb jeweils Teile der Strecke gesperrt werden müssen. „Wir planen die Instandsetzung auf der ganzen Länge zwischen dem Einstieg am Sander Damm hinter BMW und Billwerder Kirchensteg“, sagt Bergedorfs Grün-Chef Wolfgang Charles. „Insgesamt sind das acht Kilometer.“

25.000 Kubikmeter Schotter-Sand-Gemisch werden aufgebracht

Drei Monate sind für die Arbeiten vorgesehen, zu denen nebenbei auch die Instandsetzung des Wegenetzes der Nettelnburger Grünanlage an der A 25 zählt. „Schwerpunkt ist aber der Bille-Wanderweg. Hier schaut an vielen Stellen schon die Tragschicht heraus, es ist also dringend an der Zeit, die drei Zentimeter dünne Deckschicht zu erneuern“, sagt Wolfgang Charles, der für die Maßnahmen insgesamt 25.000 Kubikmeter des Schotter-Sand-Gemisches geordert hat.

Jeweils Teilstücke des Bille-Wanderwegs gesperrt

Eingebaut wird der neue Belag von einer Spezialfirma im Auftrag des Bezirks. In Absprache mit dem Amt wird sie nacheinander einzelne, jeweils einige Hundert Meter lange Teilstücke des Wanderwegs für mehrere Tage sperren. Umleitungen über benachbarte Straßen sollen ausgeschildert werden. Im Sanierungsbereich gibt es keine Möglichkeit, an den Arbeiten vorbeizukommen: Die Maschine überspannt den Weg bis zur Grasnabe in kompletter Breite.

Arbeiten beginnen am Sander Damm

Wann welcher Teilabschnitt des Bille-Wanderwegs gesperrt wird, steht noch nicht fest. Den Anfang soll aber der Bereich zwischen Sander Damm und Heckkatenweg in Lohbrügge machen. „Das anschließende Stück bis Ladenbeker Furtweg geht die Firma dagegen erst zum Schluss an, in den Herbstferien im Oktober“, sagt Charles. „Hier ist der Bille-Wanderweg wichtiger Schulweg zur Stadtteilschule Bergedorf und zu den Gewerbeschulen in Bergedorf-West. Den wollen wir durch die Sanierung der Deckschicht nicht unterbrechen.“

Wege im Naturschutzgebiet werden ausgelassen

Im weiteren Verlauf nach Westen lassen die Arbeiten allerdings einige Teilstrecken aus: Immer wenn der Wanderweg durch das Naturschutzgebiet Boberger Niederung führt – etwa zwischen Bojewiese und Boberger Furt –, liegt er nicht mehr in der Zuständigkeit des Bezirks. „Dort müsste die Umweltbehörde tätig werden. Wir übernehmen dann wieder die drei Kilometer von der Boberger Furt bis zum Billwerder Kirchensteg“, sagt Charles.