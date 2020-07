Zwei Briefkästen an prominenter Lage außer Betrieb

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Bergedorf. Bereits seit Mitte vergangener Woche hat die Post zwei Briefkästen an prominenter Lage geschlossen: Am Brink gegenüber der Rudolf-Steiner-Schule und an der Bergedorfer Straße 142 bei der Willers’schen Kate werden die Briefkästen nicht mehr geleert und sind durch die Post verschlossen.

Grund für die vorübergehende Stilllegung sind laut Post-Sprecherin Maike Wintjen die Bauarbeiten auf der Bergedorfer Straße zwischen Vierlandenstraße und Mohnhof: Deswegen könnten die beiden Briefkästen von den Post-Mitarbeitern nicht angefahren werden. Vermutlich werden die Arbeiten, wie berichtet, Ende kommender Woche abgeschlossen sein.

Dass die Briefkästen gesperrt werden mussten, ist schwer einzusehen: Der am Brink lässt sich von der Holtenklinker Straße aus Richtung Osten bestens anfahren, der an der Willers’schen Kate vom Neuen Weg aus mit gerade mal 25 Metern Fußweg. Die Post-Sprecherin: „Umwege sind wegen der hohen Verkehrsdichte leider nur schwer einzuplanen.“