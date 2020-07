Mit Kindern auf der Suche nach einer Sozialwohnung

Neuallermöhe. Sie weiß genau, was sie will und was ihr zusteht: Doch längst nicht immer klappt alles nach Anja Miskiewicz’ Wünschen. Wie schwierig es ist, trotz aller Neubauten eine passende Sozialwohnung in Bergedorf zu finden, erfährt sie gerade am eigenen Leib.

„Das ist doch ein absolutes Unding“

Die Situation: Gerade hatte die Baumarkt-Lageristin gekündigt und wollte beruflich Senioren bei Arztbesuchen und Einkäufen betreuen, da wurde sie ein zweites Mal schwanger: Zum zehnjährigen Life gesellen sich Zwillinge. Lucas und Willi sind heute zehn Monate alt. Seither sucht die 34-Jährige eine größere Wohnung – und hat kein Glück: „Immer werde ich abgewimmelt. Ein Bergedorfer Maklerbüro sagte sogar, drei Kinder wären einfach zuviel. Das ist doch ein absolutes Unding.“

Zwei Kinderbettchen in Mutters Schlafzimmer

Mindestens dreieinhalb Zimmer sollten es sein. Da wäre die 80 Quadratmeter große Wohnung an der Spieringstraße perfekt: „Die wird seit Wochen immer wieder angeboten, aber angeblich sind Familien nicht erwünscht“, ärgert sich Anja Miskiewicz, die auch in Lohbrügge, Neuallermöhe und im Landgebiet sucht. Ihre aktuelle 60-Quadratmeter-Sozialwohnung am Grachtenplatz liegt im dritten Stock (ohne Aufzug) und ist ihr zu klein: Die Kinderbettchen stehen in Mutters Schlafzimmer, und Lifes Zimmer reicht gerade so für die Spielzeug-Eisenbahn. „Aber das Amt meint, das würde doch reichen, deshalb bekomme ich keinen Dringlichkeitsschein.“

Aus Platznot wohne der Vater (36) der Zwillinge derzeit im Landgebiet – bei ihrer Mutter. „Er arbeitet von 6 bis 16 Uhr als Tiefbau-Kabelverleger und verdient nicht genug“, meint Anja Miskiewicz. „Außerdem hat er gerade erst einen neuen Ford-Focus geleast, damit ich mit den Kindern zum Arzt und zum Einkaufen kann“, sagt die 34-Jährige, die sich augenscheinlich gut um ihre Kinder kümmert.

Geld habe sie ausreichend

An Geldmangel könne es aus ihrer Sicht nicht liegen, dass sie keine passende Bleibe findet: „Jetzt bezahle ich 582 Euro warm. Laut Wohnberechtigungsschein ist eine Kaltmiete bis 836 Euro möglich“, wurde ihr mitgeteilt. Miskiewicz: „Die Miete kann vielleicht vom Amt übernommen werden. Ende August rutsche ich auf Hartz IV, denn arbeiten will ich erst wieder, wenn die Kleinen in ein oder zwei Jahren in die Kita gehen.“ Aber sie hat alles genau kalkuliert: „Im Moment habe ich 2600 Euro, das reicht doch gut für mich und die Kinder. Schließlich bekomme ich Kindergeld, Unterhalt, Elterngeld und Pflegegeld, weil Life Pflegegrad 3 hat.“ Der Junge habe ADHS und „Probleme mit Konfliktlösungen“. Und so wechselt er nun von der Förderschule am Reinbeker Redder ans Beratungszentrum (RebbZ) an der Leuschnerstraße.

Aufzug erwünscht

Sehr gern hätte der Zehnjährige ein größeres Zimmer – „sonst bin ich oft draußen, mit dem Skateboard unterwegs“. Allerdings hilft der blonde Junge auch oft und gern seiner Mama – und nimmt ihr einen Zwilling ab, wenn der andere etwa gewickelt wird. „Ohne die Hilfe des Großen könnte ich gar nicht mit dem Kinderwagen aus dem Haus“, zeigt sich Anja Miskiewicz dankbar. Sie hofft, bald einen Aufzug zu einer neuen Wohnung nutzen zu können.

Sozialer Wohnungsbau

Im Jahr 2019 wurde in Hamburg der Bau von 12.715 neuen Wohnungen genehmigt, davon 800 im Bezirk Bergedorf. Auch an einkommensschwache Menschen wird gedacht: 2019 wurden Förderbewilligungen für 3.551 Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen ausgesprochen. Der größte Teil davon (3.058 Wohnungen) sind klassische Sozialwohnungen mit einer Anfangsmiete von 6,60 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Hinzu kommen 493 Wohnungen im zweiten Förderweg für Haushalte mit mittleren Einkommen und einer Anfangsmiete von 8,70 Euro pro Quadratmeter.

Nach Auskunft der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen entfallen die meisten städtischen Sozialwohnungen auf die stadteigene Saga (34 Prozent). Zudem haben Genossenschaften (24 Prozent) und mehr noch private Investoren (37 Prozent) in Sozialwohnungen

investiert. Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeld: „Auch im bundesweiten Vergleich werden in Hamburg seit Jahren bezogen auf die Einwohnerzahl die meisten Sozialwohnungen gebaut.“

Saga hat 3400 große Wohnungen im Bezirk

Aktuell hat die Saga in Bergedorf rund 5.730 Wohnungen in ihrem Bestand, davon unterliegen 1.700 der Sozialbindung. Die aktuelle Durchschnittsmiete liegt dort bei 6,24 Euro je Quadratmeter, „damit deutlich unterhalb der Eingangsmiete für öffentlich geförderte Neubauwohnungen von 6,70 Euro, zudem 2,40 Euro unterhalb des Mittelwerts des aktuellen Hamburger Mietenspiegels von 8,66 Euro je Quadratmeter“, betont Pressesprecher Gunnar Gläser. Doch auch die frei finanzierten Saga-Wohnungen seien grundsätzlich für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen geeignet. Derzeit verfügt die Saga allein in Bergedorf über 3.400 Wohnungen mit drei oder mehr Zimmern.