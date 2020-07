„9elber“: Bergedorfs neuer Treffpunkt für Oldtimer-Freunde

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Lohbrügge. Drinnen stehen schon ein Buckel-Volvo aus dem Jahr 1954, ein Strich-Achter-Mercedes und ein Käfer-Cabrio, draußen fährt gerade ein Stammkunde mit seinem 71er-Cadillac vor. Bei dem hakelt es im Getriebe. Erst vor drei Monaten hat Jürgen Tramnitz an der Osterrade 2 eine traditionsreiche Mercedes-Werkstatt übernommen und zu einer Oldtimer-Servicestation umgekrempelt. Per Flüsterpropaganda hat er mit seinen vier Mitarbeitern schon eine ganze Reihe neuer Kunden gewonnen – zusätzlich zu den bisherigen Stammkunden der Werkstatt, die nach wie vor mit ihrem Mercedes kommen. Schon im kommenden Jahr, hat Tramnitz sich vorgenommen, will er mit seiner Werkstatt schwarze Zahlen schreiben.

Oldtimer und Motorsport sind die große Leidenschaft des 43-Jährigen, der als Gründer der Kunststoff-Firma Hacotech im vergangenen Jahr den zweiten Preis beim Wettbewerb „Bergedorfer Unternehmer des Jahres“ gewann. Er selbst nennt stolz sieben betagte Chrom-Schätzchen sein eigen, seinem Sohn Tim legte er beim Bergedorfer ADAC das Cart-Fahren geradezu in die Wiege. Der heute 16-Jährige schlägt sich wacker im Motorsport, steigt jetzt bei der Formel 3 ein.

Tramnitz kam spontan und schnellentschlossen zur Werkstatt

Den „Hudson Hornet“ geben sie nicht her: Jürgen und Tim Tramnitz vor der Oldtimer-Werkstatt „9elber“.

Foto: Thomas Voigt

Zu seiner Oldtimer-Werkstatt kam Jürgen Tramnitz spontan und schnellentschlossen. „Ich hatte gehört, dass der Betreiber der Mercedes-Werkstatt einen Nachfolger sucht, und dachte: Fahr doch mal hin“, beschreibt er. Die Konditionen passten, die Lage und Räumlichkeiten ebenso, also schlug der Unternehmer ein.

Auf drei Bühnen werden nun die alten Prachtstücke repariert und restauriert, von den Oldtimern im Showroom stehen einige, aber nicht alle zum Verkauf. Unverkäuflich ist etwa ein pechschwarzer Hudson Hornet („Hornisse“), Baujahr 1953. Der US-Chromveteran ist bei uns weniger von der Straße als aus dem Kino bekannt: In den Animations-Kinofilmen „Cars“ spielt ein Hudson Hornet eine der Hauptrollen. „In den USA hat der Hornet aber auch auf dem Automarkt eine große Rolle gespielt“, sagt Tramnitz. Dreimal gewann er dort die Nascar, das traditionelle Rennen der Serienautos.

Werkstatt soll Treffpunkt für „Benzingespräche“ werden

Kunstvoll: das Hudson-Emblem vorn an der Motorhaube.

Foto: Thomas Voigt

In seiner Werkstatt an der Osterrade soll nicht nur repariert und restauriert werden (auch Hauptuntersuchungen durch die GTÜ sind möglich), sie soll auch Treffpunkt für „Benzingespräche“ sein. Couchgarnituren, Ölgemälde mit Auto-Motiven, eine museumsreife Werkbank als Einrichtungsstück und Getränkeservice laden zum Verweilen ein – ein automobiles Wohnzimmer für Oldtimer-Fans. Rund eine halbe Million Euro hat Jürgen Tramnitz in den Umbau und die Neugestaltung seines Oldtimer-Treffs investiert, den er – in Anlehnung an den legendären Neun-Elfer-Porsche – „9elber“ getauft hat.