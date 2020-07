Bethesda-Krankenhaus steht vor der Übernahme

Bergedorf. Noch laufen die Verhandlungen, ob der Diakonie-Krankenhauskonzern Agaplesion die Mehrheit am Bethesda Krankenhaus übernimmt. Eine wichtige Personalie wird beide Seiten aber ab 1. September in jedem Fall verbinden: In acht Wochen wechselt Maria Theis, stellvertretende Geschäftsführerin des Agaplesion Diakoniekrankenhauses Hamburg-Stellingen, auf den Chefposten in Bergedorf. Die 59-Jährige wird Nachfolgerin von Margret von Borstel, die Ende November nach 25 Jahren an der Spitze des Bethesda Krankenhauses in den Ruhestand geht. Gestern stellte sich Maria Theis den 750 Mitarbeitern der Klinik am Glindersweg vor.

„Das Bethesda ist heute gut aufgestellt mit seinem breiten medizinischen Spektrum, das auch Bereiche wie Geriatrie, Kardiologie, Psychiatrie und Neurologie umfasst. Aber die rasant wachsende Bevölkerung im Hamburger Osten und die ebenso schnellen Entwicklungen in der Gesetzgebung stellen uns vor große Herausforderungen“, sagt Theis. „Wir müssen unser Leistungsprofil weiter schärfen.“

Möglicherweise Abteilung für Alterstraumatologie

„Wir werden zeigen, was das Bethesda davon hat, Teil von Agaplesion zu sein“, sagt Maria Theis, künftige Bethesda-Chefin.

Foto: Ulf-Peter Busse

Die Krankenhaus-Managerin mit 19 Jahren Erfahrung in verantwortlichen Positionen im Gesundheitsbereich denkt über eine Abteilung für Alterstraumatologie als Ergänzung der Geriatrie nach, also die Behandlung typischer Verletzungen und Wunden im Alter. Zudem will sie unter anderem das Schlaganfall-Zentrum stärken. „Wir werden zeigen, was das Bethesda davon hat, Teil von Agaplesion zu sein“, setzt sie auf engen Austausch mit der Klinik in Stellingen und den anderen 23 Krankenhäusern des 2002 gegründeten Konzerns mit Sitz in Frankfurt am Main.

Eine Fusion oder gar feindliche Übernahme sei nicht geplant, betont Prof. Dr. Eberhard Meincke, Vorsitzender des Klinik-Eigentümers Bethesda-Stiftung und Chef des Aufsichtsrats: „Das Grundprinzip von Agaplesion sind weitgehend eigenständige Kliniken. Die Zentrale in Frankfurt ist 50 Mitarbeiter klein und kümmert sich eher um Dinge wie gute Preise durch zentralen Einkauf.“ Ohnehin werde die Stiftung auch in Zukunft ein wichtiges Wort beim Bethesda mitzureden haben: „Wir werden 40 Prozent der Anteile behalten, für den Rest eine Beteiligung am Konzern bekommen – und in den Verträge festschreiben, dass wichtige Entscheidungen für unsere Klinik im Bethesda-Aufsichtsrat künftig einstimmig fallen müssen.“

Bisher liegen die Verträge erst im Entwurf vor, wird noch an diversen Details gefeilt. „Ich hoffe, dass wir zum 1. September unterzeichnen können“, sagt Meincke. „Es ist ein wichtiger Schritt, die Klinik zukunftsfähig zu machen. Entlassungen wird es keine geben.“