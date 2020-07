HiFi Studio Bergedorf muss Räumungsverkauf starten

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Abschied von einer Institution: Mit dem HiFi Studio Bergedorf schließt das letzte Radio- und Fernseh-Fachgeschäft im Bezirk. Inhaber Thomas Bettinger hat mit dem Räumungsverkauf begonnen – und mag das eigentlich noch gar nicht glauben: „Ich hätte sehr gern noch bis 2026 weiter gemacht. Dann wäre meine Familie 100 Jahre in der Branche tätig“, sagt der 65-Jährige. „Aber im vergangene August habe ich mehrere Schlaganfälle erlitten. Es ist unumgänglich: Ich muss jetzt aufhören.“

Räumungsverkauf erst im Geschäft, dann online

Bis Mitte des Monats läuft der Räumungsverkauf in den Geschäftsräumen an der Holtenklinker Straße 42, wenige Meter östlich der Kulturkneipe BeLaMi. Anschließend wechseln die edlen Boxen, Fernseher und Musikgeräte ins Internet, sind über die Homepage www.hifibergedorf.de zu haben.

„Dieser Laden ist mein zweites Zuhause gewesen“

Ein professionell organisiertes Ende, das Thomas Bettinger aber sehr nahe geht: Im Gespräch mit unserer Zeitung treibt ihm das Thema Tränen in die Augen: „Das tut mir richtig weh. Dieser Laden ist all’ die Jahre mein zweites Zuhause gewesen. Gute Technik zu verkaufen und die Menschen im Umgang mit den Geräten anzuleiten, sie zu installieren und bei Problemen oder Reparaturen jederzeit ansprechbar zu sein – das ist mein Leben.“

Großvater war erster Radio- und Fernseh-Großhändler

Tatsächlich wurde es dem gelernten Industriekaufmann in die Wiege gelegt: „Ich bin im im Fernsehkarton geboren“, sagt er über seine Kindheit, die ihn schon früh in den Radio- und Fernsehgroßhandel führte. Denn Großvater Bettinger war 1926 der Erste in ganz Norddeutschland, der einen Großhandel für die innovative Technik eröffnete, natürlich zunächst nur für Radio-Empfänger. An der Straße Hopfensack zwischen Hamburgs City und der Speicherstadt florierte das Unternehmen bis 1990, als sich Bettingers Vater zur Ruhe setzte.

Thomas Bettinger macht sich 1986 in Lohbrügge selbstständig

Sohn Thomas hatte da dem Großhandel längst den Rücken gekehrt und sich 1986 mit seinem HiFi Studio Bergedorf an der Alten Holstenstraße in Lohbrügge selbstständig gemacht. „Ein Freund hatte damals das gleiche in Blankenese gemacht. Es war die Zeit, als die CD auf den Markt kam und die ganze HiFi-Branche sich mal wieder neu erfunden hat“, erinnert sich Bettinger. „Natürlich liefen auch die Plattenspieler weiter und es gab in allen Bereichen der Audio- und Fernsehtechnik viel Beratungsbedarf. Das waren tolle Jahre.“

Im Sachsentor ganz neue Kunden gewonnen

Wegen des Niedergangs der Lohbrügger City wechselte das Geschäft 2006 ins Sachsentor, kam auf 190 Quadratmetern gegenüber vom großen Karstadt-Haus unter. „Da standen plötzlich Menschen im Laden, die ich vorher nie gesehen hatte. Das waren Bergedorfer, die nie eine Fuß nach Lohbrügge gesetzt hatten.“ Bettingers Geschäfte liefen so gut, dass er sechs Jahre später auf fast doppelte Größe an die Ecke Mohnhof/Sachsentor zog. „Das war die Zeit, als der Fernsehmarkt dank der neuen Flachbildschirme zum letzten Mal so richtig durch die Decke ging“, erinnert er sich.

Repräsentative Lage vor drei Jahren geräumt

Vor drei Jahren musste er die repräsentative Lage räumen, zog an die Holtenklinker Straße 42: Die Miete war nicht mehr zu erwirtschaften. Namhafte Hersteller wie Loewe, Metz oder Sharp waren pleite gegangen. Doch Thomas Bettinger wollte nicht aufgeben, setzte darauf, neben dem von ihm ausgebildeten Mitarbeiter Niclas Boehringer einen zweiten Nachfolger zu finden, der seinen Traumjob fortsetzt. „Leider ist das bis heute nicht gelungen“, sagt Bettinger. „Ich hätte das sehr gern noch weiter versucht.“