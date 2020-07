15 Kaufland-Einkaufswagen am Straßenrand abgestellt

Bergedorf. Wer bei Kaufland im CCB-Fachmarktzentrum einkaufen will, könnte sich leicht schon an der Kreuzung Sander Damm/Weidenbaumsweg einen Einkaufswagen schnappen. Zwar sind es von hier aus stattliche 400 Meter bis zum Supermarkt, aber die Zahl der an einem Stromkasten vor dem Männerwohnheim fein säuberlich aufgereihten Wagen ist inzwischen beträchtlich: 15 Stück hat der Bergedorfer Heinz-Erich Harder gezählt, zudem weitere zwei auf den Gehwegen in der Umgebung. „Das Problem gibt es hier schon seit Jahren, aber so viele waren es noch nie“, sagt Harder. „Ich wundere mich, dass Kaufland noch nie etwas dagegen unternommen hat, etwa die Wagen mit einem Blockiersystem ausgestattet hat, wie es zum Beispiel Aldi tut.“

Ob das nun geschehen soll, lässt Kaufland-Sprecherin Andrea Kübler auf Nachfrage unserer Zeitung offen. Sie schreibt: „Das Problem der an dieser Stelle wild abgestellten Einkaufswagen ist uns bekannt. Sie werden regelmäßig von unseren Filialmitarbeitern eingesammelt.“ Blockiersysteme seien auch bei Kaufland „an einzelnen ausgewählten Standorten bereits im Einsatz“.

Als Urheber der wild abgestellten Einkaufswagen gelten Bewohner des Männerwohnheims, die ihre Einkäufe in den Wagen nach Hause rollen, dann aber keine Veranlassung sehen, sie wieder zu Kaufland zurückzubringen.