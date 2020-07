Corona-Masken jetzt auch in neuem Bergedorf-Design

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Wer sich auch in Corona-Zeiten zu Bergedorf bekennen will, hat dazu jetzt die Chance: 1000 Masken, angelehnt an das Design des Bezirks, gibt es zum Preis von 1 Euro in verschiedenen Geschäften entlang des Sachsentors sowie bei Bergedorfs Deutscher Bank und im Einkaufszentrum CCB.

Die neue Bergedorf-Maske.

Foto: Ulf-Peter Busse

Der blaue Mund-Nasen-Schutz mit vielen grünen Herzen und weißer Aufschrift ist ein Gemeinschaftsprojekt des Wirtschaftsverbandes WSB mit den Stadtentwicklungsgebieten Bergedorf-Süd und Serrahn. Sie haben zusammen 4000 Euro zugeschossen, um die Masken günstig anbieten zu können. Ein Preis, der dafür sorgen dürfte, dass sie sehr schnell vergriffen ist: Die ersten 100 Exemplare sind bereits verkauft, obwohl sie gar nicht angekündigt wurden. Sie sind am Montag als erste Charge an den Pop-up-Store „Azul meets La Cara“ im Sachsentor 50 geliefert worden und fanden umgehend reißenden Absatz.

Zu haben ist der Alltagsschutz von heute an auch im Schuhhaus Schüttfort, Kaffee Timm, Herrenausstatter Willhoeft, Juwelier Jean Koch und der Sparkasse Holstein. Ferner liegen Exemplare bei Edeka Heine am Mohnhof, bei Ahoi Haustechnik an der Brookkehre 10 sowie der Deutschen Bank (Alte Holstenstraße) und an der Kundeninformation des Einkaufszentrums CCB. Sämtliche Einnahmen fließen an die Bergedorfer Tafel.