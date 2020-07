Protestaktionen gegen geplante Karstadt-Schließungen

Bergedorf. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di macht mobil: Morgen beginnt um 11.30 Uhr ein Schweigemarsch auf der Wandsbeker Königstraße mit anschließender Kundgebung, an der auch Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Ver.di-Landesbezirksleiter Berthold Bose teilnehmen wollen. Um gleich beide Filialen in Bergedorf vor einem Aus im Oktober zu bewahren, ist im Sachsentor eine Protestaktion für Sonnabend geplant: Für 14 Uhr haben sich zur Unterstützung die Politiker Christel Oldenburg (SPD), Jennifer Jasberg (Die Grünen), Dennis Gladiator (CDU) und Stephan Jersch (Die Linke) angekündigt. Von der Vereinigung Wirtschaft und Stadtmanagement für die Region Bergedorf (WSB) wird Geschäftsführer Marc Wilken an der Kundgebung teilnehmen. Galeria Karstadt Kaufhof will, wie berichtet, bundesweit 62 Filialen schließen. Rund 6000 Mitarbeiter sollen ihren Arbeitsplatz verlieren, in Bergedorf 60.

