Bergedorfs Karstadt soll „potenziell“ geschlossen werden

Bergedorf. Es war befürchtet worden... Nun wird bekannt, dass die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof mehr als ein Drittel seiner 172 Filialen schließen will - als „potenziell zu schließen“ gelten auch die beiden Häuser in Bergedorf. Nach Informationen der Redaktion sollen von bislang sieben Kaufhäusern in Hamburg nur drei erhalten werden. Konkret sind das: das Karstadt-Haus in der Mönckebergstraße sowie die Filialen in Eimsbüttel und Harburg.

In einer Telefonkonferenz hatte die Geschäftsführung des Warenhaus-Konzerns Filialleiter und Betriebsräte über die Pläne informiert. Insgesamt sollen 62 der bundesweit 172 Warenhäuser geschlossen werden. 6000 Beschäftigte sind betroffen. Die Schließungspläne sind Teil einer Einigung auf einen Sanierungstarifvertrag zwischen Management, Betriebsrat und Gewerkschaft Ver.di. Für die Betroffenen solle es einen Sozialplan geben.

Anfang Juni waren bereits Sorgen laut geworden. „Karstadt hat eine herausragende Bedeutung für die Frequenz und das Sortiment unserer gesamten City“, sagte Marc Wilken, Geschäftsführer des Bergedorfer Wirtschaftsverbands WSB, damals. „Vor zehn Jahren haben wir schon mal intensiv mit ganz Bergedorf zusammen für den Erhalt gekämpft“, erinnert er an die damalige Schließungswelle, die mit Unterschriften-Aktionen, Shopping-Events und nicht zuletzt den grundsoliden wirtschaftlichen Zahlen der beiden Häuser für Bergedorf abgewendet wurde. So würden wir uns auch jetzt engagieren.“

Auch Bezirksamtsleiter Arne Dornquast äußerte sich besorgt: „Karstadt ist immens wichtig für den Impuls, Bergedorf als Einkaufsstadt wahrzunehmen und zu besuchen. Sollte es schließen, gäbe es keinen adäquaten Ersatz. Dafür ist die Kaufhaus-Branche zu überschaubar.“

In den beiden Bergedorfer Karstadt Häuser im Sachsentor und am Bergedorfer Markt arbeiten rund 100 Menschen. Sie gelten als wichtige Frequenzbringer für die Bergedorfer Fußgängerzone.