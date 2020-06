Lange vor dem Schlussverkauf tobt schon ein Preiskrieg

Bergedorf. Bis zu 70 Prozent Preisnachlass bei C&A, bis zu 50 Prozent bei Peek & Cloppenburg, bei Karstadt, bei H&M und bei Esprit: Lange vor den klassischen zwei Sommerschlussverkauf-Wochen ist in der Bergedorfer City ein wahrer Preiskrieg ausgebrochen. Wer sich jetzt vor den Ferien noch mit Sommergarderobe eindecken will, kann in der Bergedorfer City richtig Schnäppchen machen.

Vielen Geschäftsleuten fehlt es an Platz – und an Geld

Schuld am Preisverfall ist natürlich wieder Corona: „Nach fünf Wochen zwangsweiser Schließung haben viele Geschäfte Platzprobleme und auch Liquiditätsprobleme“, sagt Herrenausstatterin Martina Willhoeft, die sich mit ihrem Traditionsgeschäft am Bergedorfer Markt und ihrem neuen Damenmode-Store „Azul meets La Cara“ im früheren Pop-Up-Store im Sachsentor an der Preis-Rallye nicht beteiligt. „Wir werden im Juli den traditionellen Sommerschlussverkauf machen. Ansonsten freuen wir uns, dass die Einzelhandelslage in Bergedorf sich allmählich wieder normalisiert.“

So ganz ist dieser Vorgang noch nicht vollzogen, und die Anbieter wetteifern mit Tiefstpreisen um die geschrumpfte Kundschaft. Im CCB werden täglich die eingehenden Besucher gezählt – und es sind ungefähr 80 Prozent so viele wie vor der Corona-Zeit, sagt Center-Manager Lutz Müller: „Lagen wir sonst bei 35.000 Besuchern am Tag, sind es jetzt 28.000. Das mag daran liegen, dass man nicht so gern mit Maske einkaufen geht oder wegen der Kinderbetreuung noch nicht so viel Zeit hat.“

Rabatt-Aktionen in Kombination mit Werbung für Kundenkarten

Einige Geschäfte haben das komplette Sortiment reduziert – so wie Cubus im Sachsentor um 40 Prozent. Das gilt ebenso für Jeans-Shorts wie für Stricksachen oder Parkas aus dem Winter. Auch bei C&A finden sich unter vielen reduzierten Sommersachen vereinzelt noch quietschgelbe Thermojacken, die an die Skipiste erinnern, zum halben Preis. Karstadt verbindet seine brachialen Rabatt-Aktionen mit einer Werbekampagne für seine Kundenkarten: Mit Kundenkarte gibt es das ohnehin schon reduzierte Reisegepäck nochmal 50 Prozent billiger, außerdem erhalten Kundenkartenbesitzer nochmal 30 Prozent Nachlass auf bereits reduzierte Fashion-Artikel oder auf Markensocken von Bugatti, Levi’s oder Camel. Da fallen Angebote wie bei Schuh Bode schon fast nicht mehr auf: dort gibt es Turnschuhe von Tommy Hilfiger für 100 statt bisher 130 Euro.

Vor allem Einkaufszentren in der City leiden noch immer

Auch vor dem Neuen Mohnhof am Ende des Sachsentors macht der Preisrutsch nicht halt: Bei Esprit gibt es aktuelle Long Shirts für Damen für 25 statt 50 Euro, und H&M beglückt auch die Herrenwelt: Camouflage-Shorts für 10 Euro statt ursprünglich 25 Euro.

„Der Bekleidungs-Einzelhandel steht unter einem enormem Druck“, weiß CCB-Manager Lutz Müller. Und eins ist für ihn klar: „Einen zweiten Lockdown können wir uns nicht leisten.“ Insbesondere die Einkaufszentren in der Hamburger Innenstadt hätten noch stark zu leiden: „Das liegt zum einen daran, dass noch viele Menschen im Homeoffice sind. Zum anderen fehlen schlichtweg die Touristen.“