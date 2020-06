Neue Polizei-Angestellte für kleine Ärgernisse des Alltags

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Es sind Kleinigkeiten, die die Menschen geradezu auf die Palme bringen können. Warum lässt der Hundebesitzer sein Tier frei über den Spielplatz laufen? Wer hat dort in der Böschung seinen Müll abgeladen? Und wer parkt in der Tempo-30-Zone wieder so unverschämt, dass keiner vorbeikommt?

Für all diese und viele weitere Ärgernisse sind im Bergedorfer Polizeikommissariat 43 nun zusätzliche Ansprechpartner da: Am Freitag traten in der Wache am Ludwig-Rosenberg-Ring neun neue Angestellte ihren Dienst an. Sie sind Teil des hamburgweiten Projekts „Lokale Präsenz“, mit dem die Hamburger Polizei ihre Sichtbarkeit in den Stadtteilen und damit auch das Sicherheitsempfinden der Bürger stärken will. Überall in den Kommissariaten, nun auch in Bergedorf, werden derzeit neue Angestellte eingesetzt.

Es geht etwa um Sauberkeitsverstöße in der Natur

Sie alle wurden zuvor in Lehrgängen entsprechend der neuen Aufgaben geschult. Überwiegend kommen die neuen Polizisten bereits aus dem Polizeidienst, dort etwa aus dem Objektschutz, doch einige sind auch Quereinsteiger aus anderen Berufen.

Ihre Aufgaben umfassen viele Bereiche des öffentlichen Lebens. „Sie können Sauberkeitsverstöße ahnden, sind beispielsweise in Naherholungsgebieten oder an Badeseen unterwegs und schreiben auch Verkehrsverstöße auf“, erklärt Dörte Moll, Leiterin der Abteilung Präsenz im PK 43. „Es geht darum, auch die kleinen Sorgen der Bürger aufzunehmen.“

Und so nehmen die Polizeiangestellten auch Hinweise entgegen wie beispielsweise die, dass eine Kreuzung durch eine hochgewachsene Hecke nicht gut einsehbar ist. „Wir geben das ans Bezirksamt weiter, zu dem wir einen sehr guten Draht haben“, erklärt Bergedorfs Polizeichef Olaf Sobotta.

Angestellte streifen in Zweierteams durch den Bezirk

Die neuen Angestellten werden immer in Zweierteams unterwegs sein, und das „mit unterschiedlichen Aufgaben“, sagt Dienstgruppenleiter Torsten Grübner. Das kann also bedeuten, dass ein Team Knöllchen schreibt, während ein anderes Bürgerhinweisen nachgeht und ein weiteres Streife läuft. Zeitweise können die Angestellten aber auch für andere Aufgaben abgezogen werden, etwa wenn es in der Innenstadt eine große Veranstaltung gibt, bei der Hilfe benötigt wird.

Das Bergedorfer Team von neun Angestellten soll schon bald auf zehn anwachsen: Ein weiterer Mitarbeiter wird dazustoßen. Es ist dennoch eine eher kleine Gruppe verglichen mit anderen Kommissariaten. Grund ist die vergleichsweise ruhige Lage im Bezirk.