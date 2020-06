Bergedorf: „Aal Kai“ verkauft sein Haus im Sachsentor

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Noch nicht ganz zehn Jahre ist es her, da kaufte der Bergedorfer Kai Feldhusen, bekannt als „Aal Kai“ vom Hamburger Fischmarkt, das Wohn- und Geschäftshaus am Sachsentor/Ecke Hude. Damals hegte er den Plan, unten im Eckgeschäft ein Fischgeschäft mit 15 Restaurantplätzen und Mittagstisch zu eröffnen. Aus diesem Vorhaben wurde nichts, angeblich weil Feldhusen mit der Arbeit der Ladenbauer völlig unzufrieden war und mit ihnen vor Gericht landete. Stattdessen zog die Modeschmuck-Kette „Claire’s“ in das Geschäft ein.

Jetzt steht das Haus wieder zum Verkauf. Aal Kais Lebensgefährtin Christiane Minsel bietet die Immobilie auf der Internet-Plattform www.ohne-makler.de zum Preis von 3.074.000 Euro an. Dieser Handelsplatz arbeitet – daher der Name – ohne die Vermittlung durch Makler, sodass für den Käufer die üblicherweise mit 6,25 Prozent zu Buche schlagende Provision entfällt. Bei bei dem hier aufgerufenen Kaufpreis wäre das ein stolzer Betrag von mehr als 190.000 Euro.

Zehn Jahre beträgt die sogenannte Spekulationsfrist für Immobiliengeschäfte beim Finanzamt. Das bedeutet, dass Verkäufer, die länger als zehn Jahre Eigentümer waren, den Verkaufsgewinn nicht mehr besteuern müssen. „Wir haben auf unser Angebot schon ein paar Anfragen“, aber wir lassen uns gern Zeit“, sagt Christiane Minsel. Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr sei es ja derzeit auch schwierig, Interessenten die vermieteten Wohnungen zu präsentieren.

In der Ladenzeile im Erdgeschoss sind neben „Claire’s“ auch der Süßigkeiten-Shop „Bären-Treff“, ein Friseur und ein Perückengeschäft untergebracht. Laut Anbieter belaufen sich die jährlichen Mieteinnahmen aus Einzelhandels- und Wohnflächen auf gut 130.800 Euro. Die zehn Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 450 Quadratmetern sind ausgestattet mit Echtholz-Dielenboden, Einbauküche, Vollbad und Kellerraum. Laut Christiane Minsel sind alle Wohnungen und Geschäftsräume langfristig vermietet.