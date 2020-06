Langjähriger Arbeitsamtschef geht in den Ruhestand

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Den Typ mit seinen beiden Kampfhunden wird Ulf Fock (63) nie vergessen: „Die waren größer als der Tisch der Mitarbeiterin, legten ihre Köpfe auf die Tischplatte und knurrten.“ So meinte der Besitzer, eine Bewilligung seines Antrags auf Arbeitslosengeld durchsetzen zu können. Rund 20 Jahre ist das her, als Fock im Arbeitsamt in Altona Chef der Leistungsabteilung war. Erst als draußen drei Polizeiwagen vorfuhren und eine Polizeistreife ins Amtszimmer kam, nahm der Mann das längst ausgesprochene Hausverbot ernst und trollte sich mit seinen Beißmaschinen.

„Nur ein Bruchteil aller Besuche sind auf diese oder andere Weise unerfreulich“, spricht Ulf Fock aus

33 Jahren Erfahrung. Im Jahr 1987 begann der studierte Jurist aus Finkenwerder seine Laufbahn beim Arbeitsamt, 2005 wurde er Chef der Agentur für Arbeit in Bergedorf mit derzeit 65 Mitarbeitern. Am heutigen Freitag hat er dort seinen letzten Arbeitstag, bevor er in den Ruhestand geht.

Die Gorch Fock zum Abschied

Eine richtige Abschiedsfeier für ihn wird es wegen der Corona-Beschränkungen nicht geben. Aber schon am Mittwoch lockten die Kollegen ihren scheidenden Chef auf den Parkplatz, empfingen ihn dort mit Standing Ovations und Geschenken: die berühmte Gorch Fock als Buddelschiff, dazu eine Bootsmannspfeife in der Holzschatulle.

Stellvertreter Matthias Finck lobte seinen Vorgesetzten als Behördenleiter, für den stets der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht der amtliche Vorgang: „Ulf Fock geht an jeden Kunden mit einer besonderen Empathie heran, steht aber gleichzeitig für klare Ansagen. Und die Eigenverantwortung seiner Mitarbeiter hat für ihn einen hohen Stellenwert.“ Finck wird zunächst für die kommenden Monate Nachfolger von Ulf Fock.

„Arbeitslose sind oft in einer Schockstarre“

Der war mit der Bezeichnung „Kunden“ für die Besucher der Arbeitsagentur nie glücklich: „Das klingt doch so, als wenn die Menschen freiwillig und gern hierher kommen. Aber in Wirklichkeit befinden sich die meisten in einer Notlage, erleiden Schockstarre, weil sie plötzlich arbeitslos sind. Und viele dieser Versicherten stehen dann ohne Hoffnungen da, können auch nicht gut ihre Erwartungen an uns artikulieren.“ All das müsse ein Agenturmitarbeiter im Hinterkopf haben, wenn er erfolgreich beraten und helfen will.

Das „Gorch Fock“-Geschenk ist übrigens nicht nur ein Wortspiel, sondern spielt auch auf Focks Liebe zu seiner Heimat Finkenwerder an. Dort ist er noch immer im Ehrenrat seines Sportvereins TuS Finkenwerder, für den er nun mehr Zeit hat. Ebenso fürs Radfahren, wahrscheinlich im kommenden Jahr von Basel bis nach Hamburg.