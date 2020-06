Vorbereitungen für Gratis-Konzert im Schlosspark laufen

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Nun haben auch die Künstler der beiden letzten Konzerte im Programm der Bergedorfer Musiktage abgesagt: John Neumeiers Bundesjugendballett war am 24. und 25. Juli für das Haus im Park gebucht, Vokalisten der Hamburger Musikhochschule und ihr Dozent Prof. Burkhard Kehring für den Abschlussabend mit Schumann-Liedern am 26. Juli im Rathaus-Spiegelsaal. „Es ist jammerschade, dass die Corona-Pandemie unsere Konzertreihe in diesem Jahr komplett hat ausfallen lassen“, bedauert Musiktage-Chef Dr. Farhang Logmani. Nicht nur, weil der Verein Bergedorfer Musiktage mit dem produzierten Werbematerial und gedruckten Eintrittskarten 15.000 Euro Verlust eingefahren hat, dem nun keinerlei Einnahmen entgegenstehen. Sondern auch, weil an den wenigen Vorverkaufstagen zu den 18. Bergedorer Musiktagen der Andrang so groß war wie nie zuvor. „Wir haben gleich zum Start für 4500 Euro Karten verkauft“, sagt Sigrid Logmani. „Unsere ehrenamtlichen Bürokräfte sind noch immer damit beschäftigt, den Leuten das Geld zu erstatten.“

Freier Eintritt für Abschlusskonzert am 26. Juli

Ganz ohne Musik wollen die beiden Initiatoren die Bergedorfer aber nicht dem Sommer überlassen. Sie hegen den kühnen Plan, statt des Abschlusskonzerts im Spiegelsaal am Sonntag, 26. Juli, ein Open-Air-Konzert im Schlosspark auf die Beine zu stellen – bei freiem Eintritt. „Das Podest des Schlosscafés da draußen im Park könnte als Bühne dienen, mit Decken, Picknick-Körben und ausreichend Abstand zueinander dürfte es ein wunderbarer Abend für die Gäste werden“, hofft Farhang Logmani, der bereits bei der Musikhochschule nach Musikern angefragt hat. Deren Gagen und das Geld für die erforderliche Verstärkeranlage würde der Verein spendieren, allerdings auch nicht Nein sagen, wenn es einen Zuschuss vom Bezirk gibt. Bei Bezirksamtsleiter Arne Dornquast hat Logmani deswegen schon angefragt – wegen der Genehmigung der Veranstaltung und wegen einer Finanzspritze aus dem Kulturfonds.

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Menschen in Bergedorf wieder ein bisschen normales Leben zu bieten“, sagt Farhang Logmani. Und Ehefrau Sigrid ergänzt: „Bei einem Jahr ganz ohne Bergedorfer Musiktage besteht doch Gefahr, dass die Leute uns vergessen.“

Lesen Sie auch:

Bergedorfer Musiktage: Eine Konzertreihe erfindet sich neu

Bezirksamtsleiter sieht Vorhaben skeptisch

Das Problem bei dem Vorhaben: Nach derzeitiger Rechtslage sind an frischer Luft nur Zusammenkünfte bis maximal 50 Personen erlaubt. „Das ist entschieden zu wenig, da kommt keine Konzertstimmung auf“, sagt Logmani und baut darauf, dass sich bis zum 26. Juli die Bestimmungen noch lockern: „Das hängt sehr davon ab, ob die befürchtete zweite Corona-Welle tatsächlich anrollt oder nicht.“ Für nur 50 Gäste sei der Open-Air-Aufwand aber sicher zu hoch.

Bezirksamtsleiter Arne Dornquast sieht das Vorhaben eher skeptisch: „An den Corona-Regularien hat sich in den letzten Wochen nichts geändert, und bis zum 26. Juli ist es nicht mehr weit. So ein Konzert zu organisieren, das braucht doch ein paar Wochen Vorlauf. Allmählich läuft dieser Idee die Zeit davon.“