Zeichen setzen gegen das Artensterben – Demo ab 17 Uhr

Bergedorf. Bergedorfs Gruppe der weltweiten Umweltaktivisten Extinction Rebellion (XR) will am heutigen Freitag ab 17 Uhr auf sich und das Artensterben sowie auf das Leben von Mensch und Natur aufmerksam machen – mit einem „Die-In“, dem „Sterben“ vor breitem Publikum an belebten Orten. Ausgesucht haben sich die Aktivisten ganz bewusst für ihre Protestaktion den 5. Juni, denn heute ist Weltumwelttag.

Treffpunkt zum „Check-In“ ist um 16.30 Uhr das Stammcafé Chrysander (Chrysanderstraße 61) oder um 17 Uhr der Johann-Adolf-Stone-Platz. Hier werden die meisten Mitglieder in einem Tierkostüm verkleidet auftreten. Aber auch wer nicht als Eisbär oder Biene protestiert, ist aufgerufen bei der Protestaktion mitzumachen. Bei der Demonstration mit dabei sind auch die Red Rebels Hamburg. Das sind rot kostümierte Menschen mit schwarz umrandeten Augen und roten Lippen, die ihre Gefühle mit live gesungener Musik untermalt und mit Reden darstellen. Angst, Wut, Demut und Trauer werden mit Gestik und Mimik dargestellt.

Die Ortsgruppe Bergedorf umfasst nach Angaben von XR etwa 100 Mitglieder im Alter zwischen 17 und 70 Jahre und ist damit die bedeutendste Stadtteilgruppe in Hamburg. Davon sind mehr als 40 Mitglieder als harter Kern aktiv. Die drei Grundprinzipien der Bewegung sind: Aufforderung der Regierung, die Wahrheit über die Klimakrise offenzulegen und den Klimanotstand auszurufen, die Treibhausgas-Emissionen bis 2025 auf Netto-Null zu bringen, um das längst grassierende Artensterben zu stoppen. Und XR fordert, dass Bürgerversammlungen Maßnahmen gegen die globale Umweltkrise erarbeiten, die von den Parlamenten verbindlich umgesetzt werden.

Weitere Informationen unter www.extincitionrebellion.de