Trotz Corona kicken – beim Bubble-Football

Bergedorf. Erst im Februar erfüllte sich René Femfert seinen Traum und eröffnete im einstigen Top-Fit am Curslacker Heerweg 265 seine Indoor-Soccerhalle: Fußballspaß auf kleineren und größeren Hallenplätzen mit Kunstrasen. Doch dann kam Corona, und sein Geschäft brach weg. Nun wagt der lizenzierte Fußballtrainer einen Neustart: Er bietet Kicken mit Abstand an – beim Bubble-Football.

Die erste Gruppe startet heute, fortan können sich auch andere Interessenten anmelden: Beim Bubble-Football stülpen sich die Spieler hüftaufwärts einen großen, luftgefüllten Gummiball über, ähnlich einem großen Schwimmring. Der Ball umfasst aber den gesamten Oberkörper samt Kopf, auch die Arme bleiben innen, werden vor der Brust angewinkelt. Die Beine sind frei, um Fußball zu spielen – und wer gegeneinanderstößt, fällt weich auf sein Luftpolster. Der Vorteil an dem ziemlich anstrengenden Spiel: Es ist trotz Corona erlaubt, da die Atemluft und damit auch womöglich gefährliche Aerosole im Ball bleiben.

Beim Bubble-Football spielen fünf gegen fünf

„Bei anderen Anbietern ist es sehr teuer, Bubble-Bälle zu mieten“, stellt René Femfert fest. Er selbst will aber ein Paket anbieten – einen Trainer, ein Programm zum Warmmachen, dann die Spielzeit für zehn Kinder oder Erwachsene, jeweils fünf gegen fünf. Das soll für die Kinder 99 Euro, für die Erwachsenen 149 Euro kosten. „Es können aber auch 15 kommen“, stellt Femfert fest. Denn „Bubble-Football“ ist so anstrengend, dass vielen schnell die Puste ausgeht und Ablösung gewünscht wird.

So oder so: Nicht nur René Femfert kann es kaum erwarten, dass wieder etwas Betrieb in seiner Halle ist – auch viele Kunden fragen immer wieder nach, ob sie spielen dürfen. Doch es bleibt dabei: Sportler müssen laut Corona-Verordnung 2,5 Meter Abstand halten – ein Konzept, das im Fußball meistens nicht aufgeht. Vor allem nicht in den kleinen Mini-Courts, in denen auf verschiedenen Kunstrasen zwei gegen zwei oder auch drei gegen drei spielen können. „Derzeit kann ich das nur an Familien vermieten“, sagt Femfert. Alles andere aber geht nicht – und so fallen derzeit auch die beliebten Fußballtrainingsgruppen aus, die Femfert für ganz kleine Kicker ab zwei Jahren anbietet.

Disco-Fußballabende in der Zukunft geplant

Der Geschäftsmann plant aber für die Zukunft. Und will seine Soccerhalle, in der schon Landesligisten trainiert haben, auch für ältere Kids attraktiv machen. Er plant einen Disco-Fußballabend: Musik vom DJ, eine Nebelmaschine, Getränke – und alle, die nicht gerade in den Boxen Fußball spielen, chillen auf der kleinen Innenterrasse.

Es muss weitergehen für René Femfert: 500.000 Euro hat er in seine Soccerhalle investiert. Buchen können Interessenten über www.fussball-kiddies.de – aber auch Laufkundschaft ist immer willkommen.