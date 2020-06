Vier von zehn Erstklässlern nicht ärztlich untersucht

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. So mussten in ganz Hamburg und auch in Bergedorf die Gesundheitsämter die medizinische Untersuchung von ABC-Schützen wegen der Ansteckungsgefahr seit Mitte März aussetzen. „Derzeit sind in Bergedorf gerade mal die Hälfte der Schulanfänger dieses Jahres untersucht“, berichtete Gesundheitsamt-Leiter Dr. Jürgen Duwe am Dienstag vor dem Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration. „Damit liegen wir stark im Hintertreffen und holen es auch nicht wieder auf.“

Noch kein Termin für weitere Untersuchungen

Einen Termin für die Wiederaufnahme der Untersuchungen kann Duwe noch nicht nennen: „Das geht nur in Abstimmung mit der zuständigen Behörde in Hamburg.“ Eine Untersuchung von mehr als weiteren zehn Prozent der ABC-Schützen vor der Einschulung nach den Sommerferien hält er aber für unwahrscheinlich: „Selbst wenn wir morgen wieder loslegen könnten, hätten wir einen Personal-Engpass, weil so viele Mitarbeiter mit Corona und der Nachverfolgung der Ansteckungswege beschäftigt sind.“ Trotz einer wegen der Pandemie kurzfristig erfolgten Aufstockung sei die Personaldecke dünn. Laut einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts bräuchten die Gesundheitsämter in Corona-Zeiten je 20.000 Einwohner fünf zusätzliche Mitarbeiter. „Für Bergedorf hieße das 30 zusätzliche Mitarbeiter, derzeit haben wir davon etwa 75 Prozent erreicht.“

Nachholen im nächsten Jahr nicht möglich

Maria Westen (Linke) und Heribert Krönker (Grüne) mochten kaum glauben, dass für 40 Prozent der Erstklässler die obligatorische Untersuchung in diesem Jahr einfach ausfallen soll. „Können Sie diese Untersuchungen nicht im nächsten Jahr nachholen? Gibt es da keine Option?“, wollten sie wissen. „Dann kommen doch schon wieder die Schulanfänger des nächsten Jahrgangs“, gab Duwe zu bedenken und wies darauf hin, dass Schüler ja generell unter schulärztlicher Aufsicht stünden.

Geesthacht steht besser da

Auch außerhalb der Hamburger Grenzen gibt es Probleme mit den Schuleingangs-Untersuchungen, jedoch nicht so massiv. So hatte der Schulärztliche Dienst in Geesthacht schon zum Corona-Stopp Mitte März etwa 60 Prozent der 280 ABC-Schützen untersucht. „Seit Mitte Mai untersuchen wir wieder Einschulungskinder“, sagt Ärztin Dr. Andrea Nigbur. „Wir hoffen, dass wir bis Ferienende noch möglichst viele schaffen.“