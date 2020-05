Mehrere Schüsse fallen in Bergedorf – zwei Verletzte

Bergedorf. In Hamburg-Bergedorf ist am Sonnabend ein Mann angeschossen worden, sagte ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes am Abend. Bei einer Auseinandersetzung am Friedrich-Frank-Bogen in der Nähe der Bushaltestelle Fockenweide im Ortsteil Nettelnburg sei der 22-Jährige durch vier Schüsse am Bein und im Gesäßbereich verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus und schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Polizei fahndet in Hamburg nach drei Tatverdächtigen

Seine 14 Jahre alte Begleiterin erlitt Reizungen durch Pfefferspray. Ermittler gehen aktuell von drei Tatverdächtigen aus, die auf der Flucht sind. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den Männern, sagte der Sprecher. Eine Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ sucht aus der Luft nach den Unbekannten. Der S-Bahn-Verkehr wurde zunächst eingestellt.

Hintergründe der Tat noch völlig unklar

Die genauen Abläufe der Tat und vor allem die Hintergründe sind noch vollkommen unklar. Nach Angaben von Zeugen Ort soll es vor den Schüssen zu einer Verfolgung durch vermummte und mit Baseballschlägern bewaffnete Männer gekommen sein.