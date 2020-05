Fitness, Senioren, Kultur – Was jetzt im Bezirk öffnet

Bergedorf/Lohbrügge. Dass etwas anders ist, bemerken Besucher des Sports Clubs im Marktkaufcenter derzeit schon beim Betreten. Wo es normalerweise nach Sport, Turnschuhen und vielleicht noch nach Testosteron riecht, wabert der durchdringende Geruch von Desinfektionsmittel durch die Luft. Der Sports Club gehörte gestern – wie viele andere Fitness-Studios – zu den ersten, die nach den jüngsten Lockerungen ihre Pforten wieder öffneten. Umfassende Hygienekonzepte lagen längst fertig in der Schublade.

Obwohl der Senat am Dienstag Lockerungen auch für viele andere Bereiche auf den Weg brachte, wird es zumindest in Bergedorf noch dauern, bis etwas Normalität zurückkehrt. Seniorentreffs, Stadtteilkulturzentren, Indoorspielplätze: Sie alle dürften unter Auflagen wieder öffnen. Doch längst nicht alle werden die Möglichkeit nutzen. So wird es etwa noch dauern, bis die Arbeiterwohlfahrt den beliebten Seniorentreff im H 4 -Hotel sowie in der Lola startet – ebenso andere Seniorenangebote.

„Besondere Vorsicht walten lassen“

„Wir müssen besondere Vorsicht walten lassen“, stellt Michael Schütze (Beisitzer Awo-Landesvorstand) mit Blick auf die Älteren als Risikogruppe fest. So sollen erstmal alle Angebote und Räume genau angeschaut werden, inwieweit sich dort Abstands- und Hygieneregeln einhalten lassen. Entsprechend gebe es derzeit noch keinen Starttermin für die Seniorenangebote.

Auch die Spielscheune der Geschichten – beliebter Indoorspielplatz in Neuallermöhe – steht noch etwas ratlos vor den Anforderungen. 2,5 Meter Abstand sollen die Besucher halten, was in der Spielscheune eine maximale Besucherzahl von 40 Menschen bedeuten würde. Selbst bei absolutem Personalminimum sei der Betrieb so „in keiner Weise wirtschaftlich zu führen“, stellt Geschäftsführerin Annette Kalkowski fest. Im Gegenteil: Defizite seien zu erwarten. Konsequenz: Die Spielscheune bleibt wohl bis zum Beginn der Sommerferien Ende Juni/Anfang Juli zu. Diskutiert werden für die Zeit danach Ideen wie die, die Besucher in zeitlichen „Schichten“ einzulassen. Zudem müssen wohl die Preise erhöht werden.

Lola öffnet nach Pfingsten im kleinen Betrieb

Das Kulturzentrum Lola wird schon eher, nach Pfingsten, wieder öffnen – aber nur im kleinen Betrieb. Konzerte oder Discoabende bleiben tabu. Kleine Kurse hingegen werden angeboten, zudem können sich externe Kleingruppen treffen. Dafür wurde ein Raum- und Hygienekonzept erstellt.

Auch Bürgerhäuser öffnen wieder. Für das P 5 vermeldet die Arge Bergedorf-West einen Start morgen. Das Westibül öffnet am 2. Juni. Dort wird es wieder einen Mittagstisch im Haus geben – allerdings nur mit Reservierung und strenger Taktung.

Das Hansa-Filmstudio will wie berichtet am Donnerstag loslegen. Auch die Elternschule Bergedorf am Ladenbeker Furtweg nimmt ihren Betrieb wieder auf. Überall gelten strenge Regeln – so wie in den geöffneten Fitness-Studios. Weil hier sogar 2,5 Meter Abstand gewahrt bleiben sollen, klebt Absperrband an jedem zweiten Sportgerät. Umkleiden, Duschen und Saunen bleiben vorerst geschlossen.