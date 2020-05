Große Sorgen um Bergedorfs Karstadt-Häuser

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Die Sorgen um die Zukunft von Karstadt wachsen – auch in Bergedorf. Daran hat auch das Gespräch der Gewerkschaft Ver.di mit Management und Generalbevollmächtigtem des schwer angeschlagenen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof Anfang der Woche in Essen nichts geändert. Statt der erwarteten Konkretisierung eines Zukunftskonzeptes, zu dem auch die Schließung von bis zu 80 der 171 Warenhäuser in Deutschland gehören soll, blieben die Eigentümervertreter vage, klagen Teilnehmer.

„Ideenlos, unkreativ und eine Missachtung der 35.000 Beschäftigten und ihrer Familien“, nannte Ver.di-Verhandlungsführer Orhan Akman das Wirken der Verantwortlichen. Sie spielten nicht nur mit der Zukunft des Konzerns – sondern auch mit der zahlreicher Innenstädte im ganzen Land.

„Karstadt wichtig für Frequenz in der City“

Ob und wie die beiden Bergedorfer Karstadt-Häuser von möglichen Schließungen betroffen sein werden, ließen die Manager am Dienstag trotz schriftlicher Nachfragen unser Zeitung in der Konzernzentrale in Essen offen. Entsprechend besorgt sind die Reaktionen in Bergedorf.

„Karstadt hat eine herausragende Bedeutung für die Frequenz und das Sortiment unserer gesamten City“, sagt Marc Wilken, Geschäftsführer des Bergedorfer Wirtschaftsverbands WSB. „Vor zehn Jahren haben wir schon mal intensiv mit ganz Bergedorf zusammen für den Erhalt gekämpft“, erinnert er an die damalige Schließungswelle, die mit Unterschriften-Aktionen, Shopping-Events und nicht zuletzt den grundsoliden wirtschaftlichen Zahlen der beiden Häuser für Bergedorf abgewendet wurde. „So würden wir uns auch jetzt engagieren.“

Bergedorf fit machen für die Zukunft

Auch Bezirksamtsleiter Arne Dornquast ist besorgt: „Karstadt ist immens wichtig für den Impuls, Bergedorf als Einkaufsstadt wahrzunehmen und zu besuchen. Sollte es schließen, gäbe es keinen adäquaten Ersatz. Dafür ist die Kaufhaus-Branche zu überschaubar.“

Dass in einer so großen Veränderung auch eine Chance liegt, Bergedorf fit für Anforderungen an die Innenstadt der Zukunft zu machen, sieht Marc Wilken mit gemischten Gefühlen: „Der Prozess muss fraglos durchschritten werden. Aber wir wollen das mit Karstadt machen, mindestens in einem der Häuser.“

Markthalle oder Parkhaus statt Warenhaus

Entspannter sieht es Karl-Dieter Broks. Der Hamburger Investor, der 2010 das alte Penndorf-Haus als „Neuer Mohnhof“ wiederbelebte und den Grundeigentümer-Zusammenschluss BID Sachsentor prägte, hat nach eigenen Worten bereits Pläne für das große Karstadt-Haus in der Schublade.

„Zwei der vier Etagen haben als Einzelhandelsflächen Zukunft. Der Rest könnte zu Wohnungen umgebaut werden. Das schafft zusätzliche Kundschaft“, sagt Broks. Schwieriger werde es im kleinen Karstadt-Haus: Ob das als Parkhaus, Markthalle oder wenigstens teilweise als Ladenfläche eine Zukunft haben könnte, lässt er offen.