Säurealarm am Bergedorfer Bahnhof - S-Bahn ausgesetzt

Bergedorf. Der Alarm ging gegen 21 Uhr ein. In Rothenburgsort hatten Fahrgäste bemerkt, dass eines der Fenster an einem Zug der S-21 offenbar mit der hochgiftigen Substanz verätzt war. Flusssäure wird von Graffitisprayern dazu eingesetzt, um ihre Zeichen (Tags) unentfernbar in Glas oder Metall zu ätzen. Die hochgiftige Säure zerstört das Material nachhaltig. Die S-Bahn wurde sofort ausgesetzt und nach Bergedorf geleitet.

Die Bundespolizei sperrte das abgelegene Gleis 5 ab. Dann rückte die Feuerwehr an. Ein Spezialist des Umweltdienstes nahm Messungen in der S-Bahn vor, konnte aber keine gefährliche Säurekonzentration mehr nachweisen. Feuerwehrleute klebten die betreffende Stelle vorsichtig mit einer Plastikplane ab.

In diesem Monat hat es bereits mehrfach ähnliche Fälle gegeben. Mehrfach mussten am Hauptbahnhof und Berliner Tor S-Bahnen aus dem Verkehr gezogen werden, Polizei und Feuerwehr anrücken. Die Täter konnten in allen Fällen bislang nicht gefasst werden.

Seit einigen Jahren sind Graffitis mit Flusssäure auf Züge aufgebracht worden, um Graffiti-Tags nicht mehr beseitigen zu können. Flusssäure ätzt Glas und Metall auf und verhindert somit die Reinigung der Graffiti-Sprüherreien.

Hochkonzentriert ist Flusssäure aber sehr gefährlich. Die farblose, stechend riechende Flüssigkeit wirkt ätzend auf die Haut, die Schleimhäute und die Bindehaut der Augen. Im schlimmsten Fall müssen Körperteile, die mit der Säure in Berührung kamen, amputiert werden. Flusssäure ist ein starkes Kontaktgift. Die Gefährlichkeit wird dadurch noch erhöht, dass sie sofort von der Haut resorbiert wird. Dadurch ist eine Verätzung tieferer Gewebeschichten und sogar der Knochen möglich, ohne dass die Haut äußerlich sichtbar verletzt ist. Eine handtellergroße Verätzung wirkt bei 40% Flusssäure bereits in aller Regel durch resorptive Giftwirkung tödlich. Bei Kontakt mit wenigen Millilitern oder mehr Fluorwasserstoff oder Flusssäure ist die Einlieferung in die Intensivstation eines Krankenhauses sowie eine permanente Überwachung des Calciumspiegels des Blutes für mindestens 24 Stunden erforderlich.

In der Industrie wird die Fluorwasserstoffsäure zum Ätzen von Glas und Metallen eingesetzt, das Glas wird durch Flusssäure mattiert. Sie ist das am häufigsten verwendete Ätzmittel in der Computerchipproduktion.