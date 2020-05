Neues Stufen-Hochbeet sucht Jugendgruppe als Paten

Thomas Voigt

Fionna Uphues (v. li.), Jan Fricke, Tischlerin Katrin Trede und Hartmut Baden montieren das vierteilige Hochbeet auf dem Urban-Gardening-Gelände am Schillerufer.

Ein weiteres Gemüsebeet auf dem Urban-Gardening-Gelände am Schillerufer in Bergedorf kann in Betrieb gehen.