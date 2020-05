BMW erfasst Kinderwagen mit kleinem Mädchen (2)

Lohbrügge. Es ist der Alptraum aller Eltern: Ein Auto hat am Sonnabend, 14.45 Uhr, auf der Straße Am Beckerkamp einen Kinderwagen erfasst, in dem ein zweijähriges Mädchen saß. Der Buggy wurde durch die Wucht des Aufpralls etwa 15 Meter weit geschoben, das angeschnallte Kind erlitt dabei Schürfwunden.

Fahrerin war mit der Klimaanlage beschäftigt

Laut Polizei hatte ein BMW den Kinderwagen an einer Ampel im Baustellenbereich erfasst. Die Autofahrerin (29) war zuvor offenbar mit ihrer Klimaanlage beschäftigt gewesen und hatte deshalb die rote Ampel eines Fußgängerüberwegs übersehen. Zu spät bemerkte sie dann auch den Kinderwagen der Mutter mit dem Kleinkind darin. Das Auto erfasste den Buggy und schob ihn 15 Meter weit.

Glück im Unglück: Bei dem Kinderwagen handelte es sich sogar um einen Doppelsitzer für zwei Kinder. Nur das zweijährige Mädchen saß aber darin, es war zudem angeschnallt. In dem anderen Sitzbereich befanden sich diverse Lebensmittel, die durch den Unfall weiterhin verstreut wurden.

Passanten halfen der geschockten Mutter

Nach dem Aufprall kümmerten sich diverse Passanten und andere Autofahrer gemeinsam um die geschockte Mutter und das weinende Mädchen. Helfer holten einen Kühlpack für den Kopf des Kindes und hielten es so gerade wie möglich auf den Armen, bis der Rettungsdienst eintraf und das Kind vorsorglich ins Krankenhaus brachte. Die Zeugen halfen auch, die Einkäufe einzusammeln.

Die Unfallverursacherin war laut Polizei durch das Geschehen ebenfalls sehr geschockt und zeigte sich „untröstlich“.