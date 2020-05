Corona-Sperre für Fahrschulen bleibt

Bergedorf/Hamburg. Be den rund 300 Fahrzeugen mit dabei: vier Fahrlehrer der Fahrschule Brandt, die ihre Schulungsräume und Büro an der Lohbrügger Seite des Bergedorfer Bahnhofs hat. Seit dem 23. März ist hier wie auch in anderen Fahrschulen die Tür verschlossen. Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr darf es weder theoretischen Unterricht noch Fahrstunden geben.

Fahrunterricht nur für berufliche Zwecke

„Eine jetzt von der Innenbehörde verfügte Lockerung besagt, dass Fahrschulen den fahrtheoretischen und fahrpraktischen Unterricht nur zu Zwecken beruflicher Qualifizierung wieder öffnen dürfen“, ärgert sich Thorsten Ellinghausen, Chef der Fahrschule Brandt. Die Ausbildung von Lkw- und Busfahrern sei also ab 18. Mai wieder erlaubt, dasselbe gelte für die Weiterbildung von Berufskraftfahrern. Außerdem dürfen Fahrschulen für Schüler wieder geöffnet werden, wenn die Kosten für den Führerschein durch das Jobcenter mit dem Zweck übernommen werden, dem Begünstigten dessen Berufsausübung zu ermöglichen. Und es dürfen Fahrschüler unterrichtet werden, bei denen der Führerschein eine Voraussetzung für die berufliche Qualifizierung darstellt, beispielsweise im Bereich der ambulanten Pflege, des Handwerks oder technischen Kundendienstes vor Ort. In diesen Fällen müssen die Fahrschulen vom Schüler eine Bestätigung des Arbeitgebers verlangen, dass der Führerschein dem Zweck beruflicher Qualifizierung dient.

„Die meisten Schüler machen den Führerschein privat“

„Für unsere Fahrschule sind diese sogenannten Lockerungen für den hohlen Zahn“, sagt Claudia Fehrmann, eine von insgesamt neun Fahrlehrerinnen und -lehrern bei Brandt. „Denn für Bus und Lkw bilden wir gar nicht aus. Und die meisten unserer Schüler machen den Führerschein nicht aus beruflichen Gründen, sondern privat.“

Sechsstellige Summe Umsatz geopfert

„Das Unterrichtsverbot bringt nicht nur viele Fahrschulen in existentielle Not, sondern auch etliche Fahrschüler in schwierige Alltagssituationen zwischen Kinderbetreuung und Versorgung der Großeltern, die seit Wochen nicht mehr selbst einkaufen können“, argumentiert auch der Hamburger Fahrlehrerverband. Dabei sei die Gefahr, mit dem Unterricht eine Infektionskette auszulösen, verschwindend gering, da jeder Kontakt zwischen Fahrlehrer und Schüler dokumentiert werde. „In Nordrhein-Westfalen und Bayern dürfen Fahrschulen unter Einhaltung der gängigen Schutzmaßnahmen wieder regulär öffnen, warum nicht in Hamburg?“ Allein die Fahrschule Brandt hat laut Ellinghausen seit 23. März schon eine sechsstellige Summe Umsatz eingebüßt.