Boberger Niederung: Weiter warten auf die Ranger

Boberg. Die professionellen Helfer für den Naturschutz in der Boberger Niederung lassen auf sich warten. Obwohl das 350 Hektar große, vor 29 Jahren unter Schutz gestellte Dünengebiet jedes Wochenende einen riesigen Besucheransturm verkraften muss, hat die Umweltbehörde die Ausschreibung von zehn zusätzlichen Rangern erst jetzt auf hamburg.de veröffentlicht. Wegen der Corona-Krise hatte sich die Vorbereitung um Wochen verzögert.

„Einsatzbereit sind die neuen Ranger nach Ablauf der Bewerbungsfrist, dem Auswahlverfahren und der Einweisung erst nach den Sommerferien, vielleicht wird es sogar Herbst“, bestätigte Behördensprecher Björn Marzahn am Freitag auf Nachfrage unserer Zeitung. Zudem seien sie grundsätzlich für alle Naturschutzgebiete der Stadt zuständig, ihre konkreten Einsatzgebiete und Dienstpläne würde die Umweltbehörde einteilen.

Boberg hofft auf viele Rangerstunden

„Dass es die neuen Ranger überhaupt gibt, liegt aber zu einem gewichtigen Teil an den Zuständen bei uns hier in Boberg“, gibt sich Karen Elvers, Leiterin des hiesigen Dünenhauses, zuversichtlich, dass „ihr“ Naturschutzgebiet viele der Rangerstunden zugeteilt bekommt. Wie berichtet, bevölkern vor allem an den jetzigen Corona-Wochenenden Tausende Besucher die Boberger Niederung. Manche verlassen die vorgeschriebenen Wege und öffentlichen Zonen wie die große Düne, campieren auf dem anfälligen Trockenrasen oder nutzen mit ihren Kindern die extra für die geschützte Kreuzkröte angelegten kleinen Teiche als Wasserspielplatz.

Viele lassen einfach ihren Müll zurück

Hinterlassenschaften wie Einweggrills, Plastikflaschen und manche Feuerstelle finden Elvers und ihr Team regelmäßig. Deshalb sind täglich ehrenamtliche Dünenhaus-Unterstützer in Zweierteams unterwegs, um die Besucher darüber aufzuklären, dass diese Naherholungsfläche ein Naturschutzgebiet ist und kein Spielplatz oder Freizeitpark. Auch der hauptamtliche Ranger Rainer Beling muss derzeit vor allem verbalen Naturschutz betreiben – und montags den Müll einsammeln.

„Wir haben die Dienstpläne für die ehrenamtlichen Streifen gerade bis in den Juni verlängert“, sagt Karen Elvers. „Das muss nun wohl auch noch für den Juli sein. Wir werden das hoffentlich irgendwie hinkriegen.“

Hoffen auf Erleichterung durch Spielplatzöffnung

Für dieses Wochenende setzt sie darauf, dass die Wiedereröffnung der Hamburger Spielplätze im Zuge der Lockerung der Corona-Maßnahmen zu einer spürbaren Entlastung der Boberger Niederung führt. Zudem ist geplant, in zwei Wochen das Dünenhaus an der Boberger Furt wieder für Besucher zu öffnen – wenn auch vorerst reduziert auf Öffnungszeiten am Wochenende.

„Das dürfte ein Stück weitere Normalität bringen“, hofft Elvers. „Zwar bleibt unsere interaktive Technik aus Hygienegründen abgeschaltet. Aber es gibt dennoch einiges zu sehen, darunter Kaulquappen, unser Terrarium mit Zauneidechsen und sehr süßes Vogel-TV. Denn bei uns gibt es eine Live-Übertragung aus einem Meisennest mit bald hoffentlich zehn Jungen.“