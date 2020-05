Nach 50 Tagen Beatmung auf Weg zur Besserung

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Das Bethesda Krankenhaus kann einen ganz besonderen Behandlungserfolg vermelden: Der erste Corona-Patient der Klinik, der am 17. März zunächst auf die Isolier- und schon am nächsten Tag mit schweren Symptomen auf die Intensivstation kam, ist zur Reha in eine andere Hamburger Klinik verlegt worden. Der 60-Jährige, bei dem sich auf die Corona-Infektion noch eine bakterielle Lungenentzündung gesetzt hatte, ist 50 Tage lang künstlich beatmet worden.

Fast 50 Tage im künstlichen Koma

„Dass er trotz der langen Zeit der Intubation samt künstlichem Koma jetzt auf dem Weg der Besserung ist, liegt neben den hochmodernen Beatmungsgeräten am ausgezeichneten Zusammenspiel des Teams unserer Intensivstation“, sagt Prof. Dr. Martin Keuchel, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im Bethesda, zu der auch die Intensivstation gehört. „Damit ein derart schwerer und langwieriger Krankheitsverlauf überstanden werden kann, muss neben allem anderen der Einsatz der Technik rund um die Uhr überwacht und laufend individuell eingestellt werden. Da braucht es ein enges Miteinander von Ärzten, Pflegern und Atemtherapeuten.“

Atemmuskulatur musste neu aufgebaut werden

Das gelte besonders in der Zeit der Entwöhnung von der künstlichen Beatmung. „Nach einer so langen Zeit hat der Körper die Atemmuskulatur zurückgebildet“, sagt Keuchel. Das Luftholen müsse neu trainiert werden, indem die Maschine für immer längere Zeiträume abgeschaltet wird. Eine Übergangsphase, die gut eine Woche oder sogar länger dauern könne. „Dies ist unser dritter Patient, der das jetzt geschafft hat und ohne Unterstützung atmet.“ Corona hatte der 60-Jährige schon vor längerer Zeit überstanden, die Lungenentzündung schließlich auch. Wie lang jetzt die Reha dauert, ist offen. Keuchel geht von einigen Wochen aus.

Noch drei Corona-Patienten auf der Intensivstation

Auf der Intensivstation des Bethesda Krankenhauses liegen jetzt noch drei Corona-Patienten, zwei Männer und eine Frau im Alter von 60 bis Mitte 70. Zwei müssen künstlich beatmet werden. Auf der Isolierstation befinden sich zwei weitere schwer an Corona erkrankte Frauen im Alter zwischen Mitte 50 und über 90. Weitere vier Patienten in der gleichen Altersspanne warteten gestern Abend mit Atemwegserkrankungen auf das Ergebnis ihrer Corona-Abstriche in der Notaufnahme.