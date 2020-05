Bergedorfs Gastronomen bereiten den Neustart vor

Bergedorf. Die Gastronomie in Hamburg soll ab dem 18. Mai unter „Wahrung der geltenden geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen“ wieder öffnen dürfen. „Es wird an einer rechtsverbindlichen Verordnung in den beteiligten Behörden gearbeitet. Diese wird dem Senat am Dienstag zur Beschlussfassung vorgelegt“, sagte Susanne Meinecke, Sprecherin der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, gestern. Wegen der Abstandsregelung werden in den Restaurants aber deutlich weniger Plätze zur Verfügung stehen.

„Hätte gern zwei Wochen Vorlauf gehabt“

Unter Bergedorfs Gastronomen wird die nun rasche Lockerung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir wieder starten können. Aber ich hätte gern wenigstens zwei bis drei Wochen Vorlauf gehabt“, sagt Lola-Wirt Andreas Laitenberger (54). „Mein Personal hat seit teils zehn Wochen nicht gearbeitet. Manche Aushilfe ist anderswo engagiert, hat bei einer Rückkehr in die Gastronomie vielleicht große Angst vor Ansteckung.“

Auch Donato Tricarico (47), Koch und Inhaber des italienischen Restaurants Olivo, weiß: „Der Anfang wird sehr eingeschränkt sein. Einerseits sorgen die Abstandsregeln dafür, dass nur rund 50 Prozent der Plätze genutzt werden können. Andererseits dürften die Gäste erst langsam wiederkommen. Viele haben noch große Angst vor Corona.“

Sorge vor Umsatzeinbußen

Tricarico denkt über einen Zwei-Schicht-Betrieb nach, „vielleicht von 17.30 bis 20 Uhr und dann von 20 Uhr bis Ende“. Dass die Öffnung möglicherweise zunächst nur die Außengastronomie betrifft, sieht er entspannt: „Wir haben einen schönen und geschützt liegenden Garten.“ Laitenberger dagegen warnt: „Ohne Chancen, auch drinnen etwas anzubieten, drückt das den Umsatz erheblich.“

Arne Meyer, Betreiber der Wein- und Friesenstube Ochsenwerder und der Marschländer Elblounge in Spadenland, denkt ebenfalls über „Zeitfenster von zwei bis zweieinhalb Stunden“ für die Gäste nach. Denn auf jedem zweiten Tisch wird ein „Reserviert“-Schild stehen. Ob er gleich beide Restaurants öffnen wird, weiß er noch nicht: „Vielleicht starten wir zunächst mit der Elb­lounge und schauen, wie die Nachfrage ist.“ Beide Häuser haben auch Außenbereiche.

Was wird aus den Hochzeitsfeiern?

Meyer, der sich auch im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband engagiert, wüsste gern schnell Konkretes: „Wir können bisher nicht planen, wissen auch nicht, was wir den Gästen sagen, die im Spätsommer hier groß Hochzeit feiern wollen. Sie haben schon vor einem Jahr den Saal reserviert und wissen nicht, ob Feiern im August erlaubt sein wird.“ Er habe auch keine Ahnung, „ob alle heiß auf Restaurantbesuche sind“.

„Ich werde täglich von Stammgästen gefragt, wann wir mal wieder einen Ouzo bei uns trinken“, sagt Apostolos „Toni“ Symeonidis, Betreiber der griechischen Achilleon-Restaurants in Bergedorf, Kirchwerder und Geesthacht. Er und seine Familie nutzten die vergangenen Wochen, um das Restaurant an der Bergedorfer Straße zu renovieren. Das Team sei mit Desinfektionsmitteln, Masken und Handschuhen gut eingedeckt, um alle Sicherheitsregelungen befolgen zu können.