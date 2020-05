Bauarbeiten: S-Bahn schränkt Verkehr zeitweise ein

Bergedorf. Daher fährt am kommenden Wochenende, 9. und 10. Mai, die S 21 nur im 20-Minuten-Takt. Am darauffolgenden Wochenende, 16. und 17. Mai, verkehren auf dem Abschnitt zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet gar keine S-Bahnzüge, sondern nur Ersatzbusse. Der Zeitverlust für Fahrgäste soll an beiden Wochenenden laut S-Bahn-Auskunft gleichermaßen bis zu 20 Minuten betragen.

Drei neue Brücken – die alten sind 120 Jahre alt

Annähernd 60 Millionen Euro lässt sich der Bund die Erneuerung von drei maroden S-Bahn-Brücken auf der Bergedorf-Strecke kosten. Eine Brücke über die Bille wurde bereits im März dieses Jahres ersetzt. „Auch die beiden anderen Brücken über die Straßen Bullerdeich und Billhorner Deich stammen aus dem Jahr 1902 und sind nach fast 120 Jahren zur Erneuerung absolut fällig“, sagt Bahn-Ingenieurin Sabine Günzl.

Längerfristige Sperrungen des Streckenabschnitts werden überwiegend in die Hamburger Ferienzeit gelegt, weil dann erfahrungsgemäß 20 Prozent weniger Fahrgäste mit der S-Bahn unterwegs seien. Bereits in den Frühjahrsferien im März fuhren zwei Wochen lang nur Ersatzbusse, eine weitere Sperrung auf dem Abschnitt steht den S-Bahn-Kunden in den ersten drei Wochen der Hamburger Sommerferien bevor – vom 25. Juni bis zum 17. Juli.

Sanierungsarbeiten bis 2023

Über den Bullerdeich und den Billhorner Deich an der S-Bahn-Station Rothenburgsort werden in diesem Jahr Hilfsbrücken gelegt. Die endgültigen Bauwerke sollen erst im Sommer 2022 fertig sein. Die Station Rothenburgsort wird bis Frühjahr 2023 saniert und mit einem Aufzug barrierefrei gemacht. „Dank des 2018 eingebauten Weichentrapez’ zwischen Billwerder-Moorfleet und Tiefstack muss nicht die ganze Strecke bis Bergedorf gesperrt werden“, erläutert Bahn-Sprecherin Franziska Hentschke.

Regionalexpress fährt stündlich

Fahrgäste, die zwischen Bergedorf und Hamburg unterwegs sind, haben auch die Möglichkeit, den Regionalexpress RE 1 zu nutzen, der sonnabends und sonntags tagsüber in der Regel stündlich über Bergedorf zum Hamburger Hauptbahnhof und zurück fährt.