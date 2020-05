Wie Frau Örün im Krankenhaus gegen Viren ankämpft

Bergedorf. Von wegen: Ein geknurrtes „Morgen“, schnell mal feucht durchgewischt und den Patienten durch Polterei mit dem Mülleimer aus den Träumen gerissen, bevor das allmorgendliche Spektakel schnell wieder vorbei ist. Genau so macht es Yasemine Örün gerade nicht. Die Reinigungskraft aus dem Bethesda-Krankenhaus hat in der Coronakrise möglicherweise einen der gefährlichsten Jobs – und bekommt nun viel Anerkennung.

Die 47-Jährige gehört zu den sechs Frauen, die tagtäglich in der Zentralen Notaufnahme (ZNA), also in der Corona-Behandlungszentrale, sauber machen. Dafür hat sich Yasemine Örün vor acht Wochen freiwillig gemeldet.

Vor Verschärfung der Krise wurde sie ausführlich geschult

Kommunikativ sei sie schon, aber auch behutsam: Zu ihrer Putzarbeit gehört selbstverständlich das Anklopfen vor dem Eintreten, dazu ein ehrlich gemeintes „Guten Morgen. Wie geht’s?“. Und wenn alles blitzeblank ist, verlässt sie mit einem „Gute Besserung“ wieder das Zimmer. Auch wenn der Patient nicht antworten kann, weil er beatmet wird: „Dass die Patienten nicht sprechen können, weil es ihnen nicht so gut geht, ist kein Problem für mich.“

Angst vor einer Infektion? Diese Gedanken möchte Yasemine Örün nicht so sehr an sich heran lassen, „ich arbeite im Bethesda ja auch schon zehn Jahre und das sehr gern. Und ich bin nie gestresst, immer ruhig und konzentriert.“ Ein Grund, warum Objektleiterin Sabine Nölker richtig froh war, dass sich Yasemine freiwillig für den ZNA-Job bewarb: „Sie gehört zu den Kräften, die für diesen Einsatz einfach von ihrer Art her geeignet sind.“ Wie ihre 30 Kolleginnen bekam sie vor der Verschärfung der Coronakrise eine ausführliche Schulung in den geforderten Hygienemaßnahmen.

Schutzkleidung darf nicht aus den Zimmern entfernt werden

Konzentration – das ist das A und O bei jeder Tätigkeit in der Notaufnahme. Allein das Anlegen der Schutzkleidung, des Mundschutzes und der Kopfbedeckung auf dem Stationsflur dauert seine Zeit. Und bitte immer an das doppelte Paar Handschuhe denken!

Das Ausziehen erfordert fast noch mehr Disziplin. Denn die Routine, was nach und nach abgelegt und in entsprechender Tonne entsorgt wird, muss eingehalten werden, damit sich das Personal nicht ansteckt. Diese Prozedur braucht es in jedem Zimmer aufs Neue: „Es handelt sich um kontaminiertes Material, dass nicht aus den Zimmern darf“, erklärt die 47-Jährige. Klar, dass die Reinigung jedes einzelnen Zimmers deshalb etwa doppelt so lange dauert. Aber deshalb eine knurrige Yasemine Örün morgens um 7.30 Uhr erleben – das wird es niemals geben.