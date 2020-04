Am Lehfeld fällt ein Stück bz-Geschichte

Bergedorf. Ein Stück Bergedorfer Geschichte verschwindet: Am Lehfeld haben Abrissarbeiter das Kommando übernommen. Wo bis 2003 die Bergedorfer Zeitung sowie die damals älteste Zeitung Hamburgs, die Harburger Anzeigen und Nachrichten, sowie der größte Teil aller Hamburger Wochenblätter gedruckt, mit Beilagen bestückt und versandfertig verpackt wurden, wird jetzt Platz für Neues geschaffen. Die bz aber bleibt: Das Verlagsgebäude an der Ecke Lehfeld/Curslacker Neuer Deich wird nicht abgerissen, sondern vom Eigentümer komplett modernisiert.

Um das Jahr 2000 scheiterte der Bau einer neuen Rotation

Zur Jahrtausendwende war der Bogendruck im Hause bz schon Geschichte. Auf der Zielgeraden machte dann ein Wechsel in der Springer-Führungsetage den Planungen für den Bau einer neuen, hochmodernen Rotationsdruckerei den Garaus. Fortan wurden Bergedorfer Zeitung, Lauenburgische Landeszeitung sowie die Wochenblätter des Hauses bei den Kieler Nachrichten gedruckt. Dorthin wechselten auch einige Drucker und Weiterverarbeiter, die bislang in Bergedorf ihr Geld verdient hatten.

Mit einer Papiergeschwindigkeit von 18 Metern in der Sekunde und später nachgerüsteten Vierfarbtürmen war die Rotationsdruckerei zuvor Stand der modernen Technik. Noch bis weit in die 1960er-Jahre hatte die bz ihren Sitz im Herzen der Stadt am Bergedorfer Markt. Doch der Platz reichte damals nicht für moderne Maschinen, Büros und die Redaktion. So wurde am heutigen Standort der neue Sitz der Bergedorfer Zeitung errichtet.

Am Standort alles aus der Hand – von der Recherche bis zum Druck

Über Jahrzehnte haben Tausende Besucher die Chance genutzt, das Entstehen ihrer Zeitung zu erleben. Das war in Hamburg so nur in Bergedorf möglich: von Anzeigen-Akquise und -Satz über Recherche, Fotografieren, Schreiben. Layouten und Redigieren bis zum fertigen Produkt – alles unter einem Dach.

Nun weicht der einstige Druckstandort einem dreigeschossigen Neubau. Auf etwa 3000 Quadratmetern entsteht ein neues Bürogebäude – vor allem für Firmen aus den Bereichen Forschung und Entwicklung. Auch eine neue Halle für möglichen Forschungsbedarf wird errichtet.

Bauherr sind zwei Firmen der Unternehmensgruppe Gustav A. Cellarius: die H.A.I.R. Hamburg Vermögensverwaltung KG und die GAC GmbH. Die Baugenehmigung werde kurzfristig erwartet, heißt es. Dann soll auch Baustart sein.